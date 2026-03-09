Paloma Valencia de Centro Democrático se impuso en la consulta para las presidenciales en Colombia

–Con 3.235.641 votos, Paloma Valencia, del partido Centro Democrático, se impuso este domingo en la Gran Consulta por Colombia, según los datos preliminares de la Registraduría. Por otra parte, en el Frente por la Vida en primer lugar se ubicó Roy Barreras, con 257.029.

Más de 5 millones de personas votaron en las consultas interpartidistas. La Gran Consulta por Colombia obtuvo 82,8%, seguido por la Consulta de las Soluciones con 8,7% y Frente por la Vida, 8,3%.

De acuerdo con los resultados, los candidatos que competirán en la primera vuelta presidencial, son: Iván Cepeda, de Pacto Histórico; Claudia López; de Consulta Salud, Seguridad y Educación; Sergio Fajardo, de Dignidad y Compromiso; Abelardo de la Espriella, Independiente, Salvación Nacional; Paloma Valencia, de Centro Democrático, y Roy Barreras, de Frente por la Vida.

La Gran Consulta por Colombia reunió a nueve aspirantes y el preconteo ubicó en primer lugar a Paloma Valencia, seguida por Juan Daniel Oviedo, Juan Manuel Galán, Vicky Dávila, Juan Carlos Pinzón, Enrique Peñalosa, David Luna, Aníbal Gaviria y Mauricio Cárdenas.

Valencia se impuso con un 45,70 % de los votos en la Gran Consulta por Colombia, según los datos preliminares de la Registraduría. Por otra parte, en las internas del Frente por la Vida en primer lugar está el exsenador Roy Barreras, con el 3,66 %.

La exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, obtuvo la mayor votación en la Consulta de las Soluciones con el 8,13 % de los sufragios. Hasta el momento han sido escrutadas el 99.31% de las mesas de las consultas.

«El presidente Uribe dejó una huella que yo pienso seguir», declaró Valencia en su primer discurso tras conocerse los resultados.

Le doy gracias a Dios por permitirme estar hoy aquí y gracias a los colombianos que, con su voto, escogieron mi nombre para representarlos. Haré honor a ese voto: trabajaré con entusiasmo, disciplina y honradez, como siempre lo he hecho. pic.twitter.com/vbJepKl02Q — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) March 9, 2026

Los colombianos acudieron esta jornada a las urnas para 103 miembros del Senado, 100 por circunscripción nacional, dos indígenas y una curul reservada para el candidato presidencial que quede en segundo lugar en las próximas elecciones.

También se eligieron 183 miembros de la Cámara de Representantes en circunscripciones territoriales y especiales. En esta cifra también se guarda una curul para el candidato a la vicepresidencia que llegue al segundo puesto.

El partido del presidente Gustavo Petro, Pacto Histórico, lideró las votaciones en el Senado con el 22.76% de los votos (4.388.702), seguido por el Centro Democrático, que obtiene el 15,61 % (3.010.351), con el 98,69 % de las mesas escrutadas en el preconteo. El bloque oficialista conseguiría 5 curules más que hace cuatro años.

Asimismo, en la Cámara de Representantes el Centro Democrático lidera con el 13,50 % (2.538.224) y en segundo lugar se encuentra el Partido Liberal Colombiano con el 11,11% (2.089.284) con el 98,50 %.

«La verdadera elección de hoy es el Congreso y se mide en curules», afirmó Petro tras conocerse los resultados. «El cuidado del voto en el Congreso en este momento, es lo fundamental», expresó en su cuenta de X.

Solo en pre conteo y faltando el escrutinio es indudable que el Pacto arrasó en las elecciones de Congreso. Sin embargo, no es mayoría absoluta, la idea de una gran Alianza por la Vida y la prosperidad debe mantenerse. Que no pase como a la Anapo, las y los congresistas nuevos… https://t.co/EoMQbgnJgJ — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 9, 2026

He votado solo senado y cámara. No venda el voto, no vote por su verdugo pic.twitter.com/q6oDK6BVQC — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 8, 2026

De acuerdo con el Boletín 34 de la Registraduría Nacional para el Senado la votación es como sigue:

-Pacto Histórico: 4.345.015 votos.

-Centro Democrático: 2.976.380 votos.

-Partido Liberal: 2.229.217 votos.

-Alianza por Colombia: 1.868.202 votos.

-Partido Conservador: 1.824.418 votos.

-Partido de la U: 1.528.453 votos.

Para la Cámara de Representantes, los resultados preliminares del preconteo del boletín 36 muestran la siguiente distribución:

-Centro Democrático: 2.516.981

-Partido Liberal: 2.077.012

-Partido Conservador: 1.944.570

-Partido Unión por la Gente (la U): 1.031.662

-Movimiento Pacto Histórico: 902.809

Estas votaciones fueron un termómetro para el Pacto Histórico, el partido del presidente Gustavo Petro, para anticipar la intención de voto del candidato presidencial Iván Cepeda, que aparecía como favorito en las encuestas.

Entre los 15 congresistas que representan al partido se encuentran: Pedro Flórez, Wilson Arias Castillo, Aida Avella, Isabel Cristina Zuleta, Ferney Silva, Carlos Alberto Benavides, Jorge Alejandro Ocampo, Alex Flórez, Agmeth Escaf y David Racero.

El expresidente Álvaro Uribe, jefe del Centro Democrático no logró volver al Senado de la República. Los votos no alcanzaron para recuperar la curul.

En los comicios parlamentarios pasados, el uribismo obtuvo 13 curules en el Senado y 16 en la Cámara Baja, por lo que ahora aspiraba a alcanzar por lo menos 40 escaños.