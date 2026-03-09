–En Viena, Austria, en el marco de la Sesión Anual de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, el presidente Gustavo Petro resaltó este lunes los resultados de Colombia en materia de lucha contra el narcotráfico, con incautaciones récod de 3 mil 300 toneladas de cocaína y 42.000 hectáreas de cultivos sustituidos, sin atentar contra la vida de nadie.

Según el mandatario colombia, su gobierno le está apostando a combinar la acción contra las mafias con la sustitución voluntaria que protege al campesinado y fortalece las economías legales.

Ante los líderes del 69.º período de sesiones de la Comisión de Estupefacientes, el presidente Petro cuestionó que esté en la lista OFAC, o lista Clinton, a pesar de ser el Gobierno que más ha incautado cocaína en Colombia, con 3.300 toneladas, y que se haya reducido el cultivo de hoja de coca.

Además, explicó que el cultivo de hoja de coca se da porque Colombia es una de las sociedades más desiguales del mundo y la tenencia de la tierra no es equitativa.

El mandatario recalcó que “Colombia, a pesar de sus errores y problemas, tiene la inteligencia más sofisticada en alianza con 75 naciones para incautar, sin matar a nadie, 3.300 toneladas (de cocaína) en el área colombiana, en el planeta tierra; 80% de inteligencia colombiana».

En el mismo orden, reiteró: “Colombia es esencial, por su experiencia, para irradiarla al conjunto del planeta. Yo creo que con la experiencia que tenemos y aquí se ha construido una alianza con 75 inteligencias policiales en Europa, en Asia y en todo el mundo -con Estados Unidos incluido- tenemos una mayor capacidad de escudo contra la cocaína».

Igualmente expresó que la lucha contra la cocaína implica equidades sociales juveniles, campesinas y territoriales; implica capacidad de entendimiento y escucha entre naciones, coordinar las inteligencias policiales y decisión política de capturar a los capos y no al campesino.

Al respecto hizo estos cuestionamientos: “¿Cuál es la política más seria a construir en los territorios que cultivan hoja de coca? ¿Les echamos glifosato a ver si se van a las montañas con fusiles? ¿Los arrasamos y hacemos de cuenta que no existe un campesinado que por generaciones ha sido excluido? ¿O hacemos como en este Gobierno: les damos tierra fértil o, en sus lugares, construimos mecanismos que permitan vender productos que les ayuden a tener una vida buena? Estamos haciendo una verdadera revolución y lo que hemos hecho es la sustitución voluntaria de cultivos; ya alcanzamos 42.000 hectáreas”.

Colombia, dijo, ratifica ante el mundo un cambio de política antinarcóticos eficaz: incautaciones históricas de cocaína, sustitución voluntaria de cultivos sin violencia contra los campesinos y una acción decidida contra los grandes capos del narcotráfico.

En ese contexto, el mandatario instó a la comunidad internacional a apoyar el modelo de sustitución voluntaria de cultivos que se adelanta en su Gobierno y, a la vez, exhortó al mundo a perseguir a los grandes capos del narcotráfico y no a los pequeños productores de hoja de coca.

“Hay que decirlo, podríamos en concreto pedirle al mundo: los necesitamos; que nos permitan fortalecer algo que está haciendo mi Gobierno, una verdadera revolución en el tema de cómo afrontar los cultivos de hoja de coca. No puedo hablar del consumo de la cocaína, sino de lo que me corresponde: nosotros estamos sustituyendo voluntariamente 42.000 hectáreas, de 260.000″, manifestó.

Agregó que la sustitución voluntaria se está desarrollando con el ánimo y la disposición de los campesinos, que ya no le apuestan a la erradicación forzada.

“La sustitución voluntaria implica que el corazón, el ánimo, las ganas del campesino, por generaciones excluido, está al lado de este Gobierno y conmigo, arrancando físicamente las matas de hoja de coca de raíz», recalcó.

Informes engañosos

Al sustentar su teoría sobre las bondades de la sustitución voluntaria, el jefe de Estado señaló que los indicadores de la erradicación son engañosos.

“Los informes que les llegaban a ustedes sobre erradicación forzosa, por ejemplo, de fumigación desde el aire con glifosato, los engañaban, porque una lluvia de glifosato que cae sobre la parte alta de hoja de coca no mata la hoja de coca, sino que vuelve a nacer y es más productiva», dijo.

Asimismo, recalcó que también eran engañosos los informes sobre los resultados de erradicación forzada a pie, pues las personas que adelantaban esta tarea de alto riesgo sufrían amputaciones.

“Ahora estamos demostrando que, con el apoyo nacido de la fuerza campesina, cultivadora de hoja de coca, esperanzada en cambiar su cultivo por uno que les permita que sus hijos y sus hijas puedan ir a la universidad, se está garantizando la erradicación de raíz, es decir, una erradicación definitiva», agregó.

En la misma línea, ante la Comisión de la ONU, el presidente explicó que la sustitución voluntaria se está ejecutando en las regiones con mayor concentración de cultivos de hoja de coca del país.

Y sobre el particular se preguntó: “¿Por qué ese programa no se puede desarrollar con la ayuda del mundo?».

La Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, con sede en Viena, supervisa la aplicación de los tratados internacionales de fiscalización y adopta resoluciones que orientan la acción de los estados miembros contra el narcotráfico y las drogas.?

El presidente Petro también se refirió a la necesidad de que el mundo decida construir una política de perseguir a los grandes capos del narcotráfico, que no solo son responsables del tráfico de drogas, sino también de la trata de personas y otros delitos de alto impacto internacional.

“Las mafias de hoy son multinacionales que incluyen albaneses, italianos, franceses, mexicanos, brasileros, estadounidenses, colombianos, etcétera. Una multinacional es capaz de volverse multicrimen, de mover armas, mover seres humanos, trasplante de órganos, prostitución; es hoy realmente un cáncer que no vive en Colombia, sino en las grandes ciudades de lujo y no estamos capturando a sus jefes, porque para poderlos capturar tendríamos que ir al sistema financiero internacional y a las ciudades de lujo del planeta», subrayó el mandatario.

Aseveró que para capturar “a los capos de capos» es necesario coordinar lo mejor de las inteligencias policiales, lo cual implica tomar una decisión política por el bienestar de la humanidad de “incautar sus bienes, sus palacios de lujo y sus cuentas bancarias abultadas en el sistema financiero internacional».

“Necesitamos decisión política: en vez de golpear a un campesino sin tierra, golpear al capo de capos», insistió.