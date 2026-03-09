Por obras del Metro: cierre por calzadas en la av. Primero de Mayo entre calles 42 sur y 42C sur

Para continuar con la construcción del viaducto (izaje de vigas metálicas y construcción de nave central) para el proyecto de la Línea 1 del Metro de Bogotá, en cumplimiento del Contrato EMB–163–2019, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó el cierre total de la calzada norte y sur de la avenida Primero de Mayo entre calle 42 sur y calle 42C sur, en dos etapas, no simultáneas (Mapa 1).
Según el cronograma presentado por el contratista, estas actividades, que iniciaron el 4 de marzo de 2026, finalizarán en tres meses.
Plan de Manejo de Tránsito (PMT):
Con el fin de facilitar la ejecución de las actividades de obra y garantizarles la movilidad a todos los usuarios de la vía, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó el siguiente PMT:
Tránsito de vehículos particulares, transporte público y de carga – Etapa 1 Cierre total de la calzada norte (24 horas)
Las personas que transitan en sentido oriente – occidente por la avenida Primero de Mayo, deberán transitar por el carril que se habilitará en contraflujo por la calzada sur (Mapa 2 – Color azul).
Quienes van en sentido occidente – oriente por la avenida Primero de Mayo, continuarán transitando por el carril que quedará habilitado sobre la calzada sur (Mapa 2 – Color rojo).
Tránsito de vehículos particulares – Etapa 1 Cierre parcial de la intersección de la calzada norte (12:30 a. m. a 03:30 a. m.)
Tránsito del transporte público y de carga – Etapa 2 Cierre total de la calzada sur (24 horas)
Tránsito de vehículos particulares – Etapa 2 Cierre parcial de la intersección en la calzada sur (12:30 a. m. a 03:30 a. m.)
Traslados de paraderos del transporte público – Etapa 1
Traslado de paraderos del transporte público – Etapa 2
Tránsito peatonal – Etapa 1 (10:00 p. m. a 04:30a. m.)
Tránsito peatonal y de ciclistas – Etapa 2 (10:00 p. m. a 04:30a. m.)