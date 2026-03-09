Por obras del Metro: cierre por calzadas en la av. Primero de Mayo entre calles 42 sur y 42C sur

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá.

Para continuar con la construcción del viaducto (izaje de vigas metálicas y construcción de nave central) para el proyecto de la Línea 1 del Metro de Bogotá, en cumplimiento del Contrato EMB–163–2019, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó el cierre total de la calzada norte y sur de la avenida Primero de Mayo entre calle 42 sur y calle 42C sur, en dos etapas, no simultáneas (Mapa 1).

Según el cronograma presentado por el contratista, estas actividades, que iniciaron el 4 de marzo de 2026, finalizarán en tres meses.

Etapa 1: avenida Primero de Mayo entre calle 42 sur y calle 42C sur Cierre total de calzada norte y cierre parcial del andén norte durante las 24 horas.

Cierre total del andén norte entre las 10:00 p. m. y las 04:30 a. m.

Cierre parcial de la intersección (Costado norte) de la calle 42 sur con avenida Primero de Mayo entre las 12:30 a. m. y las 03:30 a. m. Etapa 2: avenida Primero de Mayo entre calle 42C sur y calle 42 sur Cierre total de calzada sur durante las 24 horas.

Cierre total del andén sur y ciclorruta sur entre las 10:00 p. m. y las 04:30 a. m.

Cierre parcial de la intersección (Costado sur) de la calle 42 sur con avenida Primero de Mayo entre las 12:30 a. m. y las 03:30 a. m. Mapa 1.

Plan de Manejo de Tránsito (PMT):

Con el fin de facilitar la ejecución de las actividades de obra y garantizarles la movilidad a todos los usuarios de la vía, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó el siguiente PMT:

Tránsito de vehículos particulares, transporte público y de carga – Etapa 1 Cierre total de la calzada norte (24 horas)

Las personas que transitan en sentido oriente – occidente por la avenida Primero de Mayo, deberán transitar por el carril que se habilitará en contraflujo por la calzada sur (Mapa 2 – Color azul).

Quienes van en sentido occidente – oriente por la avenida Primero de Mayo, continuarán transitando por el carril que quedará habilitado sobre la calzada sur (Mapa 2 – Color rojo).

Mapa 2.

Tránsito de vehículos particulares – Etapa 1 Cierre parcial de la intersección de la calzada norte (12:30 a. m. a 03:30 a. m.)

Las personas que circulan por la avenida Primero de Mayo en sentido oriente – occidente y toman la calle 42 sur al occidente, deberán tomar la calle 41 sur al occidente, Transversal 78J al sur, calle 42 sur al occidente, carrera 79 al sur y calle 45 sur al oriente por donde se empalmarán con su recorrido habitual (Mapa 3 – color verde). Mapa 3.

Tránsito del transporte público y de carga – Etapa 2 Cierre total de la calzada sur (24 horas)

Quienes van en sentido occidente – oriente por la avenida Primero de Mayo, deberán transitar por el carril que se habilitará en contraflujo por la calzada norte (Mapa 4 – Color negro).

Los usuarios que transitan en sentido oriente – occidente por la avenida Primero de Mayo, continuarán transitando por el carril que quedará habilitado sobre la calzada norte (Mapa 4 – Color verde). Mapa 4.

Tránsito de vehículos particulares – Etapa 2 Cierre parcial de la intersección en la calzada sur (12:30 a. m. a 03:30 a. m.)

Las personas que se desplazan por la avenida Primero de Mayo en sentido occidente – oriente y toman la calle 42 sur al oriente, deberán tomar la calle 45 sur al oriente, carrera 78 al norte, retorno en la calle 41G sur, carrera 78 al sur y calle 42 sur al occidente por donde se empalmarán con su recorrido habitual (Mapa 5 – Color rosado). Mapa 5.

Traslados de paraderos del transporte público – Etapa 1

Los paraderos 638A08 y 638B08 ubicados sobre el andén norte de la avenida Primero de Mayo entre calle 42C sur y calle 42 sur se trasladarán 200 metros al oriente (Mapa 6).

Los paraderos 621A09 y 621B09 ubicados sobre el andén sur de la avenida Primero de Mayo entre calle 42F sur y calle 42BBisA sur se trasladarán 45 metros al occidente (Mapa 6). Mapa 6.

Traslado de paraderos del transporte público – Etapa 2

Los paraderos 638A08 y 638B08 ubicados sobre el andén norte de la avenida Primero de Mayo entre calle 42C sur y calle 42 sur se trasladarán 200 metros al oriente (Mapa 7).

Los paraderos 621A09 y 621B09 ubicados sobre el andén sur de la avenida Primero de Mayo entre calle 42F sur y calle 42B Bis A sur se trasladarán 350 metros al oriente (Mapa 7). Mapa 7.

Tránsito peatonal – Etapa 1 (10:00 p. m. a 04:30a. m.)

Durante el cierre total del andén norte, los peatones deberán cruzar por el andén del costado sur por las intersecciones semaforizadas de la calle 42 sur y avenida Villavicencio (Mapa 8 – Color morado). Mapa 8.

Tránsito peatonal y de ciclistas – Etapa 2 (10:00 p. m. a 04:30a. m.)