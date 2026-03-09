Petro destacó los resultados en la lucha contra delitos electorales en los comicios de Congreso

–En su cuenta de X, el jefe de Estado destacó «los resultados del gobierno en el cuidado del voto» y anunció que «en las próximas elecciones el esfuerzo debe ser mayor».

En su post, el mandatario resaltó que hubo un incremento del 109% en las capturas por delitos electorales, que pasaron de 22 en 2022, contra 46 este año, un aumento de 24 detenciones por delitos electorales.

De la misma manera, aseguró que hubo un “aumento del 550% en las capturas por incautación de dinero. 8 en 2022 contra 52 este año (+44 capturas)».

Destacó, además el incremento del 34,7% en lo que tuvo que ver con las incautaciones de dinero. “$2.792 millones en 2022 contra $3.761 millones este año», lo que representa “más de $969 millones», anotó.

Solo voto por senado y por cámara https://t.co/MDLmIrOCY2 — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 8, 2026

La reacción del presidente Petro se dio al final de la jornada electoral de este domingo en la que se eligió el nuevo Congreso de la República y se definieron los candidatos a la jefatura de Estado en la consulta interpartidista.

De hecho, al final de la jornada, los ministros del Interior, Armando Benedetti, y de Defensa, Pedro Sánchez entregaron el balance del Puesto de Mando Unificado (PMU) para el seguimiento de la jornada electoral.

En una primera instancia, el ministro Benedetti aseguró que “al Gobierno le fue mejor que a cualquier candidato en estas elecciones», al calificar como positiva la jornada electoral.

Esta avalancha de votación ilícita proveniente de la frontera hacia Cúcuta debe ser asumida por @mindefensa. Esto se llama fraude a escala del Norte de Santander. El alcalde Cúcuta debe actuar de inmediato. Son 60 buses detenidos, cuya empresa debe ser investigada de inmediato… — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 8, 2026

Candidato Víctor Hugo Moreno capturado en Leticia con 20 millones de pesos en efectivo en proceso de compra de votos e intento de soborno a policías que realizaron el procedimiento. pic.twitter.com/R5XnenVzUR — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 8, 2026

Se han encontrado lapiceros suministrados por la organización electoral con capacidad de borrar la tinta en pocos instantes. Llevar lapicero y marcar con su lapicero los tarjetones. pic.twitter.com/Pl2Rd1vOZ0 — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 8, 2026

Compra de votos en Venadillo, Tolima, con dirección completa, señores de @FiscaliaCol https://t.co/dxFoxBk355 — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 8, 2026

Por su parte, el ministro de Defensa manifestó que “Colombia se merece un aplauso por su desempeño el día de hoy en pro de la democracia».

En su intervención, el titular de Defensa hizo un balance de seguridad y de la atención oportuna que dieron los miembros de las Fuerzas Militares y de Policía para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos y la persecución de quienes querían cometer delitos electorales.

En este sentido, el ministro Sánchez confirmó que la seguridad fue total y dijo que “los 13.493 puestos de votación fueron cubiertos con total seguridad».

Al referirse a lo registrado en La Macarena, el ministro de Defensa informó que “el cartel de las disidencias de alias ‘Calarcá’ hizo un ataque a la democracia y a la población, mediante ataques con drones. En este momento, la situación está controlada y esperamos que todo transcurra para que se consoliden los resultados que tanto espera el país».

Esto se llama mafia. Aquí solo hay un delito evidente contra el sufragio. Señora fiscal general de la Nación, actúe. @FiscaliaCol pic.twitter.com/MxTHIypMv5 — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 8, 2026

940 denuncias

De otro lado, el informe del PMU se presentó un balance sobre las denuncias ciudadanas recibidas a través de la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (URIEL).

Según el ministro del Interior, Armando Benedetti, “a través de la plataforma del Ministerio del Interior se han recibido 940 denuncias, de las cuales cerca del 80% corresponden a presuntos casos de constreñimiento o presunta compra de votos que ya fueron trasladados a la Policía».

De acuerdo con el balance del PMU, los reportes que se han recibido se refieren a:

· 907 corresponden a hechos ocurridos en Colombia

· 33 se registraron en el exterior

· De este total, en Bogotá se recibieron 145 denuncias

Las denuncias se relacionan principalmente con posibles delitos electorales, tales como:

· Corrupción al sufragante (presunta compra de votos)

· Suplantación o irregularidades en el proceso de votación

· Intervención en política por parte de servidores públicos

· Violación ?del régimen de propaganda electoral

Según se indicó, todas las denuncias recibidas a través de URIEL se trasladaron a la Fiscalía General de la Nación y a la Policía Nacional, para que se adelanten las actuaciones correspondientes.