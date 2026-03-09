El barril de crudo supera los 100 dólares y podría romper su techo histórico esta semana

–Este lunes los precios del petróleo traspasaron los 100 dólares por primera vez desde 2022, cuando se produjo la escalada inflacionista tras el inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania, y podrían superar su techo histórico de 147 dólares, alcanzado en julio de 2008.

Así, los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI), referencia principal de los precios del petróleo en América, alcanzaron los 118 dólares; mientras que los futuros del Brent, referencia europea, llegaron hasta los 119 dólares.

Este vertiginoso aumento tiene lugar luego de una semana de bloqueo de facto del estrecho de Ormuz, por donde circula alrededor del 20 % del consumo mundial.

A ello se suma que grandes productores petroleros, como Kuwait y Emiratos Árabes Unidos, han anunciado recortes en su producción, a la vez que Catar ha detenido la de gas natural licuado (GNL), lo que añade presión no solo a los precios del gas, sino a los del resto del mercado energético fósil.

Goldman Sachs predice que los precios del oro negro podrían sobrepasar esta semana los picos de 2008 y 2022. Por su parte, JP Morgan estima posible que los recortes de producción en la región afectada por el conflicto con Irán lleguen a los cuatro millones de barriles por día para el viernes de esta semana, según recoge TradingJKey.

Las previsiones se podrían cumplir si siguen la senda marcada por la apertura de los mercados de este lunes, con un excelso 30 % de aumento en el índice WTI y del 26 % en el Brent.

Los países del G7 barajan la posibilidad de recurrir a las reservas estratégicas de petróleo ante las tensiones en el mercado que han disparado los precios con la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán. Así lo confirmaron fuentes del Ejecutivo de Francia, que este año ejerce la presidencia del G7, a pocas horas de una reunión por videoconferencia de los ministros de Finanzas de los siete países más ricos para abordar las consecuencias económicas de la guerra.

Los miembros de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), entre los que están los del G7, tienen la obligación de disponer de unas reservas estratégicas de petróleo equivalentes a 90 días de consumo para hacer frente a circunstancias excepcionales, en particular a rupturas del aprovisionamiento.

La AIE indicó este lunes que sigue «de cerca» la situación en el Medio Oriente, «incluidas las posibles repercusiones de cualquier interrupción del flujo de energía a través del estrecho de Ormuz», que Irán ha cerrado de hecho al tráfico marítimo desde el comienzo de la guerra. La organización recordó que por el estrecho de Ormuz circula alrededor del 25 % del petróleo que se consume en el mundo y el 20 % de las exportaciones de gas natural licuado.

El precio del petróleo se ha vuelto a disparar esta mañana, ampliamente por encima de los 110 dólares el barril de brent de referencia en Europa, lo que significa un incremento del 20 % que se suma a los incrementos del 30 % la semana pasada.

Francia ocupa actualmente la presidencia rotativa del Grupo de los Siete países más avanzados, en el que participan también Alemania, Canadá, Estados Unidos, Italia, Japón y Reino Unido. (Información RT y DW).