Un candidato al Senado y otro a la Cámara, y 19 personas más, fueron judicializados por delitos electorales

–La Fiscalía General de la Nación informó que la estrategia definida para investigar y judicializar delitos que afectaran el derecho al voto o representaran riesgo para la jornada electoral dejó preliminarmente, desde la apertura de las urnas, 19 capturas por delitos electorales, entre ellos un aspirante al Senado y otro a la Cámara de Representantes.

Según el reporte de la Fiscalía, especialmente por corrupción al sufragante, favorecimiento de voto fraudulento, constreñimiento al sufragante, fraude al sufragante y voto fraudulento, se hicieron efectivas capturas en Bogotá (8), Antioquia (4), Tolima (3), Bolívar (2), Cauca (1) y Caldas (1).

Adicionalmente, se materializaron 18 capturas por orden judicial en Bogotá (7), Antioquia (3), Bolívar (2), Atlántico (2), Cauca (1), Meta (1), Norte de Santander (1) y Huila (1) por delitos como homicidio, concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes, hurto, violencia intrafamiliar y acceso carnal abusivo con menor de 14 años.

En un procedimiento de control realizado por la Policía Nacional en Leticia (Amazonas), en inmediaciones del aeropuerto de esa ciudad, fue capturado Víctor Hugo Moreno Bandeira, candidato a la Cámara de Representantes. Estaría implicado en el ofrecimiento de dinero para evitar la incautación de 15 millones de pesos en efectivo que transportaba. Un fiscal de la Seccional Amazonas le imputó el delito de cohecho por dar u ofrecer, el cual no aceptó. El juez de control de garantías le impuso medidas no privativas de la libertad.

Un candidato a la cámara termina su campaña así. Aún falta mucho más, hay que acabar los delitos contra el voto si queremos una democracia real pic.twitter.com/ODMC9RHoJb — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 8, 2026

De acuerdo con los elementos materiales probatorios, Gómez Castro sería uno de los articuladores y el encargado de mantener contactos con representantes de entidades del orden nacional y regional, funcionarios de la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) y de la Rama Judicial para que, a cambio de dinero, permitieran el ingreso al país, tránsito y comercialización de mercancía de contrabando.

El trabajo investigativo de la Fiscalía General de la Nación y el CTI permitió materializar las órdenes de captura contra cinco personas que harían parte de la red de corrupción que favoreció las actividades de contrabando de Diego Marín Buitrago, conocido como ‘El Viejo’ o ‘Papá Pitufo’.

Se trata del candidato al Senado de la República, Freddy Camilo Gómez Castro, y los exintegrantes de la Policía Nacional José Luis Olaya Caicedo, Faudel Luis Salazar Piñeros, Juan Miguel Jaramillo Mora y Édgar Humberto Bacca Suárez.

Entre tanto, Olaya Caicedo habría aprovechado su experiencia en el área de talento humano de la Policía Nacional para identificar y perfilar uniformados de la POLFA que podrían colaborar para la red de Marín Buitrago; Bacca Sánchez cumpliría un rol directamente relacionado con la entrada de contrabando por los puertos de Barranquilla (Atlántico) y Cartagena (Bolívar); Salazar Piñeros, como jefe de División POLFA en Cartagena, presuntamente bloqueaba las aprehensiones de mercancía de contrabando en beneficio del grupo delincuencial; y Jaramillo Mora, al parecer, recibía los pagos ilícitos y los distribuía entre los demás uniformados que hacían parte del entramado criminal.

Los procedimientos judiciales se realizaron a la salida de puestos de votación de la localidad de Engativá, en el occidente de Bogotá, Cúcuta (Norte de Santander), Armenia (Quindío), Valledupar (Cesar) y Cali (Valle del Cauca), donde los hoy procesados acudieron para sufragar. Una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción los presentará ante un juez de control de garantías y les imputará los delitos de cohecho por dar u ofrecer y concierto para delinquir agravado.

En cuanto a la incautación de dinero, la Fiscalía tiene registro oficial del hallazgo de $2’369.402.000, en 31 procedimientos realizados durante la última semana. Estos hechos avanzan en indagación para establecer el origen y posible destinación de los recursos.

La Fiscalía destacó que estuvo presente con equipos especializados de fiscales y de policía judicial en los puestos de votación para garantizar a los electores el acceso a la justicia, y dispuso de mesas de denuncia móviles y de todos sus canales de atención virtual, presencial y telefónicos para recibir las denuncias ciudadanas.

La Fiscalía estuvo presente con equipos especializados de fiscales y de policía judicial en los puestos de votación para garantizar a los electores el acceso a la justicia, y dispuso de mesas de denuncia móviles y de todos sus canales de atención virtual, presencial y telefónicos… pic.twitter.com/BudlLOHB2c — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) March 9, 2026

Por su parte la Procuraduría informó que el Centro de Comunicaciones y Logística del Ministerio Público, recibió y gestionó más de 1.465 quejas durante la jornada de elección del nuevo Congreso de la República y las consultas interpartidistas.

Del total de quejas recibidas y gestionadas en tiempo real, 45 se efectuaron por parte de colombianos residentes en el exterior.Adicionalmente se realizaron más de 500 orietanciones a ciudadanos durante la jornada electoral.

El sistema probó su eficacia, y durante todo el día no presentó ningún tipo de inconveniente que impidiera a la ciudadanía y a los agentes del ministerio público enviar sus respectivas denuncias en todos los canales dispuestos por la Procuraduría para tal fin, destacó.

Finalmente, la Procuraduría indicó que procesó y atendió en un alto porcentaje estos reportes y los restantes pasarán al respectivo operador disciplinario, para darles atención prioritaria y urgente.