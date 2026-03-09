Balance de delitos electorales y acciones que trataron de interferir los comicios de congreso y consultas presidenciales

–Desde la apertura de las urnas, se registraron 648 presuntos delitos de constreñimiento al elector; 229 posibles intervenciones en política de funcionarios públicos; 110 presuntas violaciones al régimen de propaganda electoral; y 47 presuntas conductas de trashumancia electoral.

Se presentó un hostigamiento en el puesto de votación Puerto Lozada, ubicado en la zona rural del municipio de La Macarena, Meta.

El proceso de preconteo de votos se reanudó en el puesto de votación Puerto Lozada, ubicado en la zona rural del municipio de La Macarena, luego de la situación de hostigamiento que se había presentado en el lugar.

En el corregimiento de Tenerife, municipio de El Cerrito, Valle del Cauca, tropas de la Tercera Brigada fueron blanco de un hostigamiento mientras ejecutaban el dispositivo de seguridad electoral

Desde viviendas de la zona, sujetos armados realizaron disparos con el fin de generar zozobra entre la comunidad, la reacción oportuna y coordinada de nuestras unidades permitió contener la agresión y estabilizar el sector.

No obstante estos hechos, el registrador nacional, Hernán Penagos, entregó un parte satisfactorio sobre el proceso democrático de Congreso y consultas presidenciales.

«Debo agradecer a los miles de funcionarios de la Registraduría que a esta hora siguen trabajando en campos y ciudades para que culmine exitosamente el preconteo y la transmisión de los votos», afirmó desde Corferias, en Bogotá, tras el cierre de las elecciones de Congreso de la República y las consultas presidenciales.

«En Colombia, nuevamente triunfó la democracia», aseguró tras destacar que la jornada electoral se desarrolló en la mayoría de territorios de forma pacífica y libre.

Destacó el acompañamiento de las misiones de observación y el trabajo coordinado de todas las instituciones del Estado.

«Fue una jornada tranquila y un preconteo más rápido, pese a superar más de 125.000 mesas instaladas. A esta hora, todo avanza sin contratiempos y seguiremos informando sobre la consolidación de la información de Congreso y consultas», subrayó.

Además, resaltó el trabajo de los jurados de votación, los jueces de la República y los miembros de la Fuerza Pública, tanto en el sector rural como urbano.

Agregó que se registraron algunas incidencias sobre la jornada democrática y reveló que la página web de la Registraduría recibió en las últimas horas más de 100 millones de ciberataques.

«Esperamos con tranquilidad los resultados mientras los más de 862.000 jurados de votación, acompañados de un millón de testigos electorales y cientos de observadores internacionales, trabajan en el preconteo de los votos», afirmó.

Delegaciones de observación electoral internacional de distintos países acompañaron el proceso y presentaron su balance sobre el desarrollo de las elecciones y las garantías para el ejercicio del voto en Colombia.

Su labor de observación fortalece la transparencia, el seguimiento al proceso electoral y la confianza en la democracia, destacó el registrador.

«El normal avance del preconteo y la tranquila jornada en las urnas, salvo algunos casos aislados en las regiones, no significa otra cosa que los colombianos le dieron su voto de confianza a la Registraduría Nacional en esta jornada democrática», declaró Jaime Hernado Suárez, delegado en lo Electoral.