Alta congestión en av. NQS, carrera Séptima y av. Caracas: movilidad en Bogotá y las rutas de TransMilenio, hoy martes 10 de marzo

Foto: @BogotáTránsito.

Durante la mañana de hoy martes 10 de marzo de 2026, se presenta alta congestión por accidentes de tránsito o siniestros viales en en la calle 26 con carrera 50 y en la avenida NQS con calle 53. Además, tráfico lento en la carrera Séptima con calle 170 por fuertes lluvias. También hay reportes de alta congestión en la avenida Caracas con calle 33 sur por fallas semaforicas. Estas novedades pueden afectar la operación de rutas TransMiZonales de TransMilenio. ¡Conoce los detalles y planifica tus recorridos!

Así están las vías en Bogotá y rutas de TransMilenio, hoy martes 10 de marzo de 2026

Alta congestión en la autopista Norte con calle 170 por fuertes lluvias

Corte 8:15 a. m.

Debido a las fuertes lluvias de las ultimas horas se presenta encharcamiento en la autopista Norte con calle 170, en sentido sur a norte. ¡Se recomienda transitar con precaución sobre esta zona!

Alta congestión en la avenida Caracas con calle 33 sur por falla semafórica

Corte 7:37 a. m.

Se encuentra fuera de servicio la intersección semafórica de la avenida Caracas con calle 33 sur. Grupo Guía gestiona el tráfico en el punto. Grupo de semaforización adelanta acciones correctivas.

Alta congestión en la carrera Séptima con calle 170 por fuertes lluvias

Corte 7:30 a. m.

Debido a las fuertes lluvias de las ultimas horas se presenta encharcamiento en la carrera Séptima con calle 170, en sentido sur a norte. ¡Se recomienda transitar con precaución sobre esta zona!

Alta congestión por accidente de tránsito en la calle 26 con carrera 50 por accidente de tránsito

Corte 7:20 a. m.

Siniestro entre dos automóviles en la localidad de Teusaquillo, en la avenida El Dorado o calle 26 con carrera 50. Unidad de Tránsito asignada.

Alta congestión en la avenida NQS con calle 53 por accidente de tránsito

Corte 7:16 a.m.

Siniestro entre automóvil y motociclista, en la localidad de Teusaquillo, en la avenida NQS o carrera 30 con calle 53, sentido sur a norte. Unidad de Tránsito y ambulancia asignadas.

Alta congestión en en avenida Boyacá con calle 44B sur por accidente de tránsito múltiple

Durante la mañana se registró alta congestión en la avenida Boyacá con calle 44B sur por accidente de tránsito múltiple entre tres motocicletas.

Corte 7:33 a.m.

Actualización: Las motocicletas son retiradas de la vía y se recupera la movilidad en la avenida Boyacá con calle 44B sur, en sentido sur a norte.

Corte 7:06 a. m.

Siniestro múltiple entre tres motociclistas, en la localidad de Kennedy, en la avenida Boyacá con calle 44B sur, sentido sur a norte. Unidad de Tránsito asignada y ambulancias en el punto.