Supersalud intensifica auditorías a EPS, hospitales y gestores farmacéuticos para que usuarios reciban atención digna

–La Superintendencia Nacional de Salud anunció este martes que intensificó su seguimiento riguroso, vigilando y tomando medidas para que EPS, hospitales, gestores farmacéuticos y otros actores del sector salud cumplan con sus obligaciones y que los habitantes del territorio nacional reciban una atención digna.

Se trata de un aumento del 66 % frente a las 251 auditorías realizadas en 2025, que se realizarán durante 2026 y estarán enfocadas en los lugares con mayores alertas y riesgos, garantizando un seguimiento riguroso y protegiendo los derechos de los usuarios del sistema.

Esta estrategia hace parte del modelo de supervisión basada en riesgos, que permite focalizar recursos, fortalecer la transparencia y garantizar la continuidad y efectividad de los procesos de inspección.

El despliegue cuenta con equipos técnicos especializados, seleccionados por su experiencia y competencias en salud, lo que asegura la rigurosidad de las auditorías y la transferencia de conocimiento dentro de la Entidad.

Con estas acciones, la Supersalud reafirma su compromiso institucional de vigilar el cumplimiento del derecho a la salud, proteger los recursos del sistema y promover la confianza en la gestión del cuidado de la salud.?