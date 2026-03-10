Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes de este miércoles 11 y jueves 12 de marzo de 2026 en Bogotá
–(Foto EAAB). Este miércoles 11 y jueves 12 de marzo de 2026 hay suspensión del servicio de agua en sectores de la capital de la república por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.
—
Miércoles 11 de marzo de 2026
—
Engativá
La Granja
De la Calle 80 a la Calle 72, entre la Carrera 72 a la Carrera 86
9:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
Suba
Toscana, Tibabuyes, Lisboa, San Pedro
De la Carrera 129 a la Carrera 150D, entre la Calle 129 a la Diagonal 138F
10:00 a.m.
24 horas
Instalación macromedidor
Suba
Andes Norte, Julio Flórez, Santa Rosa
De la Transversal 60 a la Carrera 71, entre la Calle 100 a la Calle 116
10:00 a.m.
24 horas
Empates redes acueducto
Kennedy
Tintalá, Osorio II, Patio Bonito, Calandaima, Osorio III, Galán, María Paz, Ciudad de Techo II, Tintal, Puerta del Sol
De la Avenida Calle 8 a la Calle 38 Sur, entre la Carrera 72 a la Avenida Ciudad de Cali
10:00 a.m.
4 horas
Verificación macromedidor
San Cristóbal
Granada Sur, Montebello, San Blas, San Isidro, Suramérica, Veinte de Julio, Villa de los Alpes I.
De la Carrera 2A a la Avenida Carrera 10, entre la Calle 22 Sur a la Calle 44 Sur
El Playón, Granjas de Santa Sofía, Granjas San Pablo, La Picota, Marco Fidel Suárez, Marco Fidel Suárez I, Molinos del Sur, San Jorge Sur, Arboleda Sur
De la Carrera 11G a la Avenida Caracas, entre la Calle 32 Sur a la Calle 53A Sur
10:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento correctivo
Soacha
Soacha Centro, Colmena, Gallineral
De la Carrera 4 a la Carrera 5, entre la Calle 10 a la Calle 12
10:00 a.m.
24 horas
Cierre a terceros
—
Jueves 12 de marzo de 2026
—
Chapinero
Chapinero
De la Calle 60 a la Calle 72, entre la Carrera 7 a la Carrera 13
9:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
Kennedy
Hipotecho, Hipotecho Occidental, Hipotecho Sur, La Igualdad, Nueva Marsella, Provivienda Oriental, Carvajal
De la Avenida Calle 6 a la Calle 26 Sur, entre la Carrera 68 a la Carrera 72
7:00 a.m.
27 horas
Cierre a terceros
Puente Aranda
Estación Central, Industrial Centenario
De la Avenida Calle 13 a la Avenida Calle 20, entre la Carrera 36 a la Avenida Carrera 50
7:00 a.m.
27 horas
Empates redes acueducto
Suba
Campanella, Tuna Baja, Salitre Suba
De la Carrera 92 a la Carrera 101, entre la Calle 153 a la Calle 165
10:00 a.m.
24 horas
Instalación macromedidor
Suba
Pinos de Lombardía, Tibabuyes, Rincón de Santa Inés
De la Carrera 104 a la Carrera 118, entre la Calle 145 a la Calle 153
10:00 a.m.
24 horas
Instalación macromedidor
Kennedy
Patio Bonito II, Provivienda Occidental, Dindalito Parcial
De la Avenida Calle 43 Sur a la Calle 38 Sur, entre la Avenida Carrera 86 (Avenida Ciudad de Cali) a la Carrera 89B
10:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
Ciudad Bolívar
Casablanca, Candelaria Cuarta Etapa, Candelaria La Nueva, Rincón de los Ángeles, Universidad Distrital
De la Calle 60 Sur a la Calle 63 Sur, entre la Carrera 42A a la Carrera 53
10:00 a.m.
4 horas
Verificación macromedidor
Usme
Fiscala, Alaska, Porvenir, Nuevo San Andrés, Aurora de Usme, Barranquillita, Pedregal, Santa Librada, La Andrea, Gran Yomasa, Usme Centro, Uval, Hospital Usme, Ciudadela Nuevo Usme, Piedra Herrada
De la Calle 65 Sur a la Calle 75 Sur, entre la Avenida Boyacá a la Carrera 7A
De la Calle 132 Sur a la Calle 139 Sur, entre la Carrera 2 Este a la Carrera 14K
3:00 p.m.
10 horas
Renovación caudalímetros
RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:
• Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
• Si almacena agua en recipientes debe consumirla antes de las 24 horas.
• Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
• La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.