    Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes de este miércoles 11 y jueves 12 de marzo de 2026 en Bogotá

    –(Foto EAAB). Este miércoles 11 y jueves 12 de marzo de 2026 hay suspensión del servicio de agua en sectores de la capital de la república por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.


    Miércoles 11 de marzo de 2026

    Engativá

    La Granja
    De la Calle 80 a la Calle 72, entre la Carrera 72 a la Carrera 86
    9:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento preventivo

    Suba

    Toscana, Tibabuyes, Lisboa, San Pedro
    De la Carrera 129 a la Carrera 150D, entre la Calle 129 a la Diagonal 138F
    10:00 a.m.
    24 horas
    Instalación macromedidor

    Suba

    Andes Norte, Julio Flórez, Santa Rosa
    De la Transversal 60 a la Carrera 71, entre la Calle 100 a la Calle 116
    10:00 a.m.
    24 horas
    Empates redes acueducto

    Kennedy

    Tintalá, Osorio II, Patio Bonito, Calandaima, Osorio III, Galán, María Paz, Ciudad de Techo II, Tintal, Puerta del Sol
    De la Avenida Calle 8 a la Calle 38 Sur, entre la Carrera 72 a la Avenida Ciudad de Cali
    10:00 a.m.
    4 horas
    Verificación macromedidor

    San Cristóbal

    Granada Sur, Montebello, San Blas, San Isidro, Suramérica, Veinte de Julio, Villa de los Alpes I.
    De la Carrera 2A a la Avenida Carrera 10, entre la Calle 22 Sur a la Calle 44 Sur

    El Playón, Granjas de Santa Sofía, Granjas San Pablo, La Picota, Marco Fidel Suárez, Marco Fidel Suárez I, Molinos del Sur, San Jorge Sur, Arboleda Sur
    De la Carrera 11G a la Avenida Caracas, entre la Calle 32 Sur a la Calle 53A Sur
    10:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento correctivo

    Soacha

    Soacha Centro, Colmena, Gallineral
    De la Carrera 4 a la Carrera 5, entre la Calle 10 a la Calle 12
    10:00 a.m.
    24 horas
    Cierre a terceros


    Jueves 12 de marzo de 2026

    Chapinero

    Chapinero
    De la Calle 60 a la Calle 72, entre la Carrera 7 a la Carrera 13
    9:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento preventivo

    Kennedy

    Hipotecho, Hipotecho Occidental, Hipotecho Sur, La Igualdad, Nueva Marsella, Provivienda Oriental, Carvajal
    De la Avenida Calle 6 a la Calle 26 Sur, entre la Carrera 68 a la Carrera 72
    7:00 a.m.
    27 horas
    Cierre a terceros

    Puente Aranda

    Estación Central, Industrial Centenario
    De la Avenida Calle 13 a la Avenida Calle 20, entre la Carrera 36 a la Avenida Carrera 50
    7:00 a.m.
    27 horas
    Empates redes acueducto

    Suba

    Campanella, Tuna Baja, Salitre Suba
    De la Carrera 92 a la Carrera 101, entre la Calle 153 a la Calle 165
    10:00 a.m.
    24 horas
    Instalación macromedidor

    Suba

    Pinos de Lombardía, Tibabuyes, Rincón de Santa Inés
    De la Carrera 104 a la Carrera 118, entre la Calle 145 a la Calle 153
    10:00 a.m.
    24 horas
    Instalación macromedidor

    Kennedy

    Patio Bonito II, Provivienda Occidental, Dindalito Parcial
    De la Avenida Calle 43 Sur a la Calle 38 Sur, entre la Avenida Carrera 86 (Avenida Ciudad de Cali) a la Carrera 89B
    10:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento preventivo

    Ciudad Bolívar

    Casablanca, Candelaria Cuarta Etapa, Candelaria La Nueva, Rincón de los Ángeles, Universidad Distrital
    De la Calle 60 Sur a la Calle 63 Sur, entre la Carrera 42A a la Carrera 53
    10:00 a.m.
    4 horas
    Verificación macromedidor

    Usme

    Fiscala, Alaska, Porvenir, Nuevo San Andrés, Aurora de Usme, Barranquillita, Pedregal, Santa Librada, La Andrea, Gran Yomasa, Usme Centro, Uval, Hospital Usme, Ciudadela Nuevo Usme, Piedra Herrada
    De la Calle 65 Sur a la Calle 75 Sur, entre la Avenida Boyacá a la Carrera 7A
    De la Calle 132 Sur a la Calle 139 Sur, entre la Carrera 2 Este a la Carrera 14K
    3:00 p.m.
    10 horas
    Renovación caudalímetros

    RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:

    • Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
    • Si almacena agua en recipientes debe consumirla antes de las 24 horas.
    • Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
    • La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.

    Ariel Cabrera
