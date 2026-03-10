    • Bogotá Pico y Placa

    Pico y Placa particulares en Bogotá: Este miércoles 11 de marzo de 2026 No pueden circular placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0 ; taxis 5 y 6

    Ariel Cabrera Publicado el

    –(Foto Movilidad). La restricción del pico y placa en Bogotá este miércoles 11 de marzo de 2026 corresponde a los vehículos particulares con placa terminada en 1, 2, 3, 4 y 5. Horario: 6:00 a.m. a 9:00 p.m. Taxis y Transporte Especial No pueden transitar los que tienen placa terminada en 5 y 6. Horario: 5:30 a.m. hasta las 9:00 p.m.

    Hay que tener en cuenta que las placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 tienen restricción los días pares y los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0 en los días impares.

    Restricción del pico y placa para vehículos particulares el resto de semana aplica así:

    Jueves 12 de marzo: placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5
    Viernes 13 de marzo: placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0
    Sábado 14 de marzo: No aplica
    Domingo 8 de marzo: No aplica

    La restricción del pico y placa para taxis el resto de semana aplica así:

    Jueves 12 de marzo: placas terminadas en 7 y 8
    Viernes 13 de marzo: placas terminadas en 9 y 0
    Sábado 14 de marzo: placas terminadas 1 y 2
    Domingo 15 de marzo: No aplica

    La restricción del pico y placa para Transporte Especial (automóvil, camioneta o campero de 4 pasajeros sin incluir el conductor), rige así:

    Miércoles 11 de marzo: placas terminadas en 5 y 6
    Jueves 12 de marzo: placas terminadas en 7 y 8
    Viernes 13 de marzo: placas terminadas en 9 y 0
    Sábado 14 de marzo: placas terminadas 1 y 2
    Domingo 15 de marzo: No aplica

    La restricción del pico y placa transporte intermunicipal Sibaté-Bogotá, Bogotá-Sibaté

    Miércoles 11 de marzo: placas terminadas en 6 y 7
    Jueves 12 de marzo: placas terminadas en 8 y 9
    Viernes 13 de marzo: placas terminadas en 0 y 1
    Sábado 14 de marzo: placas terminadas 2 y 3
    Domingo 15 de marzo: No aplica

    Multas y sanciones

    Incumplir la restricción del pico y placa puede resultar en una multa de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes. Son 522.900 pesos.

    Además, el vehículo podría ser inmovilizado y trasladado a los patios.

    Pico y placa solidario

    Los conductores que deseen evitar las restricciones pueden optar por el programa de pico y placa solidario, que permite, mediante el pago de una tarifa, obtener un permiso especial para circular sin restricciones.

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Ariel Cabrera
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte