Disfrute clases de salsa y bachata en el CEFE Chapinero de Bogotá  este martes 10 de marzo

Foto: Secretaría Distrital de Cultura.

La Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD) te invita a un espacio para disfrutar del movimiento la música y el bienestar con una práctica clase de salsa y bachata que llega este martes 10 de marzo de 2026, al Centro Felicidad (CEFE) de Chapinero. ¡Inscríbete gratis aquí!

Asiste a este espacio para disfrutar el baile, fortalecer la técnica y ganar confianza en la pista. A través de la repetición guiada y el trabajo en pareja, podrás explorar pasos, giros y conexión corporal en un ambiente dinámico y divertido.

Agéndate y disfruta de este evento en el que podrás establecer una conexión con el cuerpo a través de la salsa y la bachata: