    Disfrute clases de salsa y bachata en el CEFE Chapinero de Bogotá  este martes 10 de marzo

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Imagen de varias personas tomando las clases de salsa y bachata en el CEFE Chapinero.Foto: Secretaría Distrital de Cultura.

    La Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD) te invita a un espacio para disfrutar del movimiento la música y el bienestar con una práctica  clase de salsa y bachata que llega este martes 10 de marzo de 2026, al Centro Felicidad (CEFE) de Chapinero. ¡Inscríbete gratis aquí!

    Asiste a este espacio para disfrutar el baile, fortalecer la técnica y ganar confianza en la pista. A través de la repetición guiada y el trabajo en pareja, podrás explorar pasos, giros y conexión corporal en un ambiente dinámico y divertido.

    Agéndate y disfruta de este evento en el que podrás establecer una conexión con el cuerpo a través de la salsa y la bachata:

    • Fecha: Martes 10 de marzo de 2026.
    • Horario: 6:00 a 8:00 p. m.
    • Lugar: Centro Felicidad (CEFE) de Chapinero, aula de danza.
    • Dirección: Calle 82 No.10-69.
    • Entrada: Gratis, inscríbete AQUÍ.
    • Evento: Para todo público.

