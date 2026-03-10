IDIGER reportó lluvias en Usaquén equivalentes a 25 piscinas olímpicas en dos horas

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

El Distrito realiza labores de monitoreo permanente sobre las condiciones meteorológicas de Bogotá. Según el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), durante la tarde de este 9 de marzo se registraron precipitaciones de alta intensidad en el norte de la ciudad, especialmente en la localidad de Usaquén.

Para el sector de la calle 127 carrera 2, estación Ana Restrepo del Corral, fue reportado un acumulado aproximado de 56 milímetros de lluvia en dos horas, lo que equivale al volumen de llenado de 25 piscinas olímpicas.

Las fuertes condiciones meteorológicas generaron inundaciones en la avenida Novena entre las calles 109 y 116, además del deprimido de la Novena. En los tramos comprendidos entre la calle 130 y la calle 127, entre carreras séptima y 11, fue registrado granizo sin afectación de viviendas, personas o a la movilidad.

Las lluvias también se desplazaron a las localidades de Chapinero, Barrios Unidos y el oriente de Suba. Aquí puede consultar el estado del clima y los niveles de los cauces en el Sistema de Alerta de Bogotá

Recomendaciones a tener en cuenta sobre las fuertes lluvias en Bogotá