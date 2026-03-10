Tenga en cuenta la modificación de horarios del servicio TransMiZonal L811 – H811

Foto: TransMilenio.

La ruta TransMiZonal L811 Aguas Claras – H811 Est. Restrepo mejoró su operación con una ampliación en sus horarios de servicio para beneficiar a los usuarios de las localidades de San Cristóbal y Antonio Nariño.

Nuevos horarios de operación de la ruta L811 – H811

La mejora en la cobertura horaria se aplicará de la siguiente manera:

Lunes a viernes: de 4:00 a .m. a 8:30 p. m.

Sábados: de 4:00 a. m. a 6:00 p. m.

Domingos y festivos: de 6:00 a. m. a 5:00 p. m.

Este ajuste representa una extensión frente al horario anterior, especialmente en los días hábiles donde el servicio operará una hora y media más tarde de lo habitual.

Amplía la información en la siguiente pieza gráfica de TransMilenio:

