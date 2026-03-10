    • Bogotá

    Tenga en cuenta la modificación de horarios del servicio TransMiZonal L811 – H811

    Foto de un bus TransMiZonalFoto: TransMilenio.

    La ruta TransMiZonal L811 Aguas Claras – H811 Est. Restrepo mejoró su operación con una ampliación en sus horarios de servicio para beneficiar a los usuarios de las localidades de San Cristóbal y Antonio Nariño.

     

    Nuevos horarios de operación de la ruta L811 – H811

    La mejora en la cobertura horaria se aplicará de la siguiente manera:

    • Lunes a viernes: de 4:00 a .m. a 8:30 p. m.
    • Sábados: de 4:00 a. m. a 6:00 p. m.
    • Domingos y festivos: de 6:00 a. m. a 5:00 p. m.

    Este ajuste representa una extensión frente al horario anterior, especialmente en los días hábiles donde el servicio operará una hora y media más tarde de lo habitual.

    Amplía la información en la siguiente pieza gráfica de TransMilenio:

    Modificación de horarios en TransMiZonal L811 - H811 en Bogotá

    Personaliza la tarjeta TuLlave para que puedas recibir los siguientes beneficios: 

    1. Transbordos a cero pesos colombianos.
    2. Dos viajes a crédito al día.
    3. Si pierdes tu tarjeta, recuperas el saldo.

