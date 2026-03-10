Del 10 al 19 de marzo disfrute las Cartografías del Cine Documental en la Cinemateca de Bogotá
Foto: Idartes
La BECMA (Biblioteca Especializada en Cine y Medios Audiovisuales) de la Cinemateca de Bogotá y la Gerencia de Artes Audiovisuales del Instituto Distrital de las Artes (Idartes), te invitan a participar en Rutas de lectura: Cartografías del Cine Documental y Experimental 3 – Paisaje expandido, se realizará del 10 al 19 de marzo del 2026, en los horarios:
?10 de marzo 3:00 p. m. – 5:00 pm
? 12 al 19 de maro 2:30 pm – 5:30 pm (Cine foros)
? ¡Participación gratis con inscripción previa!
A través de sesiones teóricas y cine foros, el programa propone recorrer distintas genealogías, prácticas y desbordamientos del cine documental y experimental. Cada módulo articula sesiones teóricas con cine foros, entendidos como espacios de apreciación cinematográfica y conversación colectiva.
Cartografías del Cine Documental y Experimental es un ciclo formativo y de apreciación cinematográfica organizado en cuatro módulos que propone un recorrido sensible, histórico y crítico del cine de no ficción.
- ??Inscríbete, haciendo clic aquí.
- ? Aforo: Máximo 20 personas.
- ?Dirigido a: Mayores de 15 años.
Módulo 3 : Paisaje expandido
Este módulo aborda las representaciones del paisaje y el territorio en el cine documental y experimental, entendiendo el territorio como una experiencia sensible, material y simbólica. A partir del cine de paisaje, el cine estructural y propuestas contemporáneas, se reflexiona sobre la relación entre espacio, tiempo y cuerpo. Los cine foros de este módulo ampliarán la reflexión en torno al paisaje como protagonista y las formas en que el cine documenta, interpreta y transforma la experiencia de habitar a través de obras que cuestionan las representaciones tradicionales del territorio y proponen nuevas maneras de observar y escuchar el espacio.
- Marzo 10: Paisaje expandido: Cine de paisaje, Cine estructural y nuevas propuestas en torno al paisaje y el territorio.
- Marzo 12: Lunch break. Sharon Lockhart (2008)
- Marzo 17: Stemple pass. James Benning (2012)
- Marzo 19: Koyaanisqatsi: Life out of balance. Godfrey Reggio (1982)
Invitado(a)
Javier Guaqueta
Cineasta y docente. Máster en Cine Experimental, Video creación y cine documental. Curador del Festival de cine experimental de Bogotá Cineautopsia.