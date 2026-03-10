    • Bogotá

    Del 10 al 19 de marzo disfrute las Cartografías del Cine Documental en la Cinemateca de Bogotá

    Giovanni Alarcón M.

    Imagen de bosque en contraste con carretera nocturna Foto: Idartes

    La BECMA (Biblioteca Especializada en Cine y Medios Audiovisuales) de la Cinemateca de Bogotá y la Gerencia de Artes Audiovisuales del Instituto Distrital de las Artes (Idartes), te invitan a participar en Rutas de lectura: Cartografías del Cine Documental y Experimental 3 – Paisaje expandido, se realizará del 10 al 19 de marzo del 2026, en los horarios:

    ?10 de marzo 3:00 p. m. – 5:00 pm

    ? 12 al 19 de maro 2:30 pm – 5:30 pm (Cine foros)

    ? ¡Participación gratis con inscripción previa!

    A través de sesiones teóricas y cine foros, el programa propone recorrer distintas genealogías, prácticas y desbordamientos del cine documental y experimental. Cada módulo articula sesiones teóricas con cine foros, entendidos como espacios de apreciación cinematográfica y conversación colectiva.

    Cartografías del Cine Documental y Experimental es un ciclo formativo y de apreciación cinematográfica organizado en cuatro módulos que propone un recorrido sensible, histórico y crítico del cine de no ficción.

    Módulo 3 : Paisaje expandido

    Este módulo aborda las representaciones del paisaje y el territorio en el cine documental y experimental, entendiendo el territorio como una experiencia sensible, material y simbólica. A partir del cine de paisaje, el cine estructural y propuestas contemporáneas, se reflexiona sobre la relación entre espacio, tiempo y cuerpo. Los cine foros de este módulo ampliarán la reflexión en torno al paisaje como protagonista y las formas en que el cine documenta, interpreta y transforma la experiencia de habitar a través de obras que cuestionan las representaciones tradicionales del territorio y proponen nuevas maneras de observar y escuchar el espacio.

    • Marzo 10: Paisaje expandido: Cine de paisaje, Cine estructural y nuevas propuestas en torno al paisaje y el territorio.
    • Marzo 12: Lunch break. Sharon Lockhart (2008)
    • Marzo 17: Stemple pass. James Benning (2012)
    • Marzo 19: Koyaanisqatsi: Life out of balance. Godfrey Reggio (1982)

    Invitado(a)

    Javier Guaqueta

    Cineasta y docente. Máster en Cine Experimental, Video creación y cine documental. Curador del Festival de cine experimental de Bogotá Cineautopsia.

    Giovanni Alarcón M.
