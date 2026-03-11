Informe de la MOE UE sobre elecciones en Colombia: Aumento de la violencia electoral, denuncias de compra de votos y coacciones a empleados públicos y votantes

–Según el informe preliminar de la Misión de Observación de la Unión Europea, MOE UE, la campaña electoral en Colombia fue plural, las libertades fundamentales se respetaron y los partidos se desplazaron libremente por la mayor parte del país. Sin embargo, subrayó, la presencia de grupos armados ilegales en algunas zonas rurales poco pobladas contribuyó al aumento de la violencia electoral, limitó la libertad de campaña y podría haber afectado a la votación en esas zonas.

Además, destacó que en la mayoría de los departamentos se denunciaron casos de compra de votos y coacciones a empleados públicos y votantes.

En su reporte la MOE UE indica que «las elecciones legislativas se celebraron en un entorno competitivo y muy polarizado, marcado por la reorganización y la expansión de los grupos armados ilegales y el cuestionamiento del sistema de gestión de resultados por parte del presidente saliente (Gustavo Petro) «.

Añade que la violencia electoral aumentó antes de las elecciones, cuando se registró el secuestro de tres candidatos y un senador, el asesinato de dos escoltas de seguridad de otro miembro del Senado, así como amenazas armadas, actos de obstrucción de las campañas y vandalismo.

Subraya que todos estos hechos sucedieron en varios departamentos y afectaron a candidatos de todo el espectro político, aunque Centro Democrático y el Pacto Histórico fueron los partidos que los sufrieron en mayor medida.

Destaca que las 16 curules de las circunscripciones transitorias especiales de paz (CITREP), establecidas en virtud del Acuerdo de Paz de 2016, fueron elegidas por segunda y última vez en medio de amenazas e influencia por parte de grupos armados ilegales, así como de continuas restricciones financieras.

Establece que aunque las candidaturas se limitaron a las víctimas oficialmente reconocidas y sin afiliación partidista, el sistema ha sufrido una fuerte influencia por parte de grupos armados ilegales y estructuras políticas tradicionales, ejemplificada en casos de trashumancia electoral (inscripción fraudulenta de electores para aumentar el apoyo a determinados candidatos).

Advierte que las constantes barreras financieras y la intimidación de grupos armados ilegales provocaron la retirada de varios candidatos y una disminución del 40 por ciento en las listas de candidatos en comparación con 2022. Las víctimas de las zonas CITREP manifestaron un sentimiento de alejamiento y desconexión respecto a los candidatos. En las zonas afectadas por el conflicto, los observadores de la MOE UE informaron de riesgos graves de que los desplazamientos forzados y las restricciones de movimiento pudieran obstaculizar el voto. Según la Defensoría del Pueblo, más de 21.000 ciudadanos se han visto afectados por estas acciones de los grupos armados ilegales desde enero de 2026.

Por otro lado, reseña que en todo el país, las redes sociales fueron el principal canal de comunicación de un debate público que se centró en la seguridad, la credibilidad institucional, la corrupción, la salud y la economía.

Los observadores de la MOE UE reportaron numerosos testimonios sobre compra de votos en la mayoría de los departamentos, especialmente en las comunidades vulnerables. De hecho, varias detenciones de altos cargos durante la jornada electoral recibieron una amplia cobertura mediática que refleja una mayor apuesta oficial por la persecución de los delitos electorales.

A pesar de las prohibiciones legales sobre el uso de los cargos públicos durante la campaña, algunos funcionarios locales electos prometieron empleo público a cambio de votos, y se denunciaron coacciones sobre empleados públicos para garantizar el apoyo a candidatos o la asistencia a actos de campaña.

Señala, de otro lado, que en general, se respetaron las libertades de expresión y de prensa durante todo el período de

campaña.

Sin embargo, los observadores de la UE denunciaron amenazas contra periodistas, sobre todo por parte de grupos armados ilegales, en varios departamentos. Desde principios de 2026, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) de Colombia ha registrado numerosos casos de intimidación contra periodistas relacionados con la cobertura de las elecciones.

El seguimiento de los medios de comunicación por parte de la MOE UE reveló que la televisión y la radio estatales, que tienen una mayor obligación de neutralidad y equilibrio en su cobertura de la campaña, cubrieron principalmente las actividades del presidente y los ministros del Gobierno. También favorecieron al Pacto Histórico y a la Consulta Frente por la Vida. La cobertura de la campaña de los partidos de la oposición fue limitada y, a menudo, en tono negativo.

Los canales de televisión y las emisoras de radio privados dedicaron menos tiempo al presidente y al Gobierno que los medios de comunicación estatales, a menudo con un tono negativo. Sin embargo, la cobertura de la oposición y de los partidos de izquierda y progubernamentales fue más equilibrada en cuanto al tiempo, aunque más negativa en cuanto al tono en el caso de estos últimos.

La publicidad electoral pagada en los medios de comunicación privados, que fue relativamente modesta, aumentó durante la última semana, con Centro Democrático, Alianza por Colombia, la Gran Consulta y Partido Conservador a la cabeza.

Por último, precisa que el conteo de votos se consideró preciso, transparente y bien organizado.

Sin embargo, subraya, los procedimientos de cierre y los algunos controles de integridad, como la conciliación del número de votantes y de votos, no se completaron correctamente en casi una cuarta parte de las mesas observadas.

Además, en casi la mitad de los casos se informó de una cierta confusión sobre si rellenar o no, y cómo, las casillas correspondientes a los candidatos sin votación en los formularios E-14. Los observadores atribuyeron estas dificultades a una insuficiente familiarización de los procedimientos, bastante complejos, por parte de jurados electorales. También al esfuerzo bienintencionado por acelerar el proceso, que, sin embargo, no afectó a la calidad y exactitud del conteo.

Los resultados preliminares fueron publicados en línea rápidamente por la Registraduría, reforzando la transparencia.

Por separado, Esteban González Pons, vicepresidente del Parlamento Europeo y jefe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en Colombia afirmó que la jornada electoral del pasado domingo puso de relieve «las garantías del sistema electoral colombiano, su compromiso con la transparencia y la determinación del país de llevar las urnas a todo el territorio a pesar de los desafíos de seguridad”.

«La jornada electoral, que registró la participación más alta en las elecciones legislativas de las últimas tres

décadas «, añadió González Pons, «contó con un amplio despliegue de las fuerzas armadas y la policía para garantizar el desarrollo de las votaciones en todo el país».

Por su parte, Nicolás González Casares, jefe de la delegación del Parlamento Europeo que participó en la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, indicó que «el pueblo colombiano ha demostrado su compromiso con la democracia», y «a pesar de las situaciones de violencia y polarización que acompañaron la campaña, las elecciones legislativas se desarrollaron en un ambiente de calma y buen funcionamiento de las instituciones».

Durante la jornada electoral, la MOE UE desplegó a 145 observadores procedentes de los países de la UE, Noruega, Suiza y Canadá, que visitaron 550 mesas en 30 departamentos del país y en la capital.

«Los observadores valoraron la actuación de los jurados de votación como transparente, precisa y bien organizada, y los resultados preliminares fueron publicados rápidamente por la Registraduría «, explicó el jefe de la Misión.

Destacó que la Registraduría desempeñó sus funciones de manera profesional y demostró independencia institucional y un firme compromiso con la transparencia. Sin embargo, puntualizó, las constantes denuncias sobre la fiabilidad del sistema de tabulación de resultados, los procedimientos de conteo de votos y las actas de resultados (E- 14) pusieron en peligro la confianza de la ciudadanía en el proceso electoral.

La Misión indicó que permanecerá en el país para observar las elecciones presidenciales, y dos meses después de concluir el proceso, presentará públicamente un informe final que incluirá —de ser necesario— recomendaciones sobre posibles reformas que mejoren los futuros procesos electorales, precisó.

Finalmente estableció que la Unión Europea envió una misión de observación electoral en respuesta a una invitación de las autoridades colombianas. Su metodología se basa en los principios de independencia, neutralidad y no interferencia y concluyó: «La Misión evalúa las elecciones a la luz de la legislación nacional y los compromisos internacionales de los que Colombia es signataria».