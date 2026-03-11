Rusia sometida a cortes del servicio de internet móvil por motivos de seguridad nacional

–(Imagen de Moscu, Freepik). En este mes se han producido «apagones» consecutivos de la red móvil de Internet en Moscú y otras ciudades rusas que han causado millonarias pérdidas. Solo en la capital han causado daños a los negocios de hasta 5.000 millones de rublos (casi 63 millones de dólares), informaron este miércoles medios locales.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, al ser preguntado en su rueda de prensa diaria sobre las interrupciones del servicio de internet móvil registradas en Moscú y otras ciudades de Rusia declaró que se han producido por «motivos de seguridad» y advirtió que durarán «mientras sean necesarias medidas adicionales para garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos».

También acusó a Ucrania de utilizar «métodos de ataque cada ves más sofisticados», por lo que «se necesitan contramedidas tecnológicamente más avanzadas para garantizar la seguridad de los ciudadanos», dijo.

Las empresas rusas habrían perdido entre 3.000 y 5.000 millones de rublos (entre 38 millones y 63 millones de euros), siendo los servicios de mensajería, taxis, servicios de coche compartido y comercios minoristas los más afectados por la interrupción de línea de internet móvil desde el 6 de marzo, según estimaciones del diario Kommersant.

El bloqueo afecta principalmente a las pymes, ya que las grandes empresas han logrado adaptarse implementando canales de comunicación alternativos, cuando alrededor del 60 % del tráfico de internet en Rusia proviene de dispositivos móviles.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, aseguró hoy que el problema de los cortes para las empresas debería discutirse por parte de las agencias pertinentes «para encontrar maneras de minimizar las pérdidas».

Ayer el Kremlin reconoció que los cortes se llevaban a cabo por motivos de seguridad nacional, después de que entrara en vigor una enmienda de ley que autoriza al Servicio Federal de Seguridad a exigir el corte de red por decisión del presidente ruso, Vladimir Putin.

Esta es la última de una serie de restricciones impuestas por las autoridades rusas al acceso a internet, después de que Moscú ordenara restricciones a las aplicaciones de mensajería WhatsApp, propiedad del gigante estadounidense de redes sociales Meta, y Telegram. Rusia alegó la necesidad de combatir la actividad delictiva y, en su lugar, ha estado impulsando a su rival ruso, Max, respaldado por el Estado. Sin embargo, los críticos del Kremlin afirman que se trata de un intento de reforzar la vigilancia en línea. (Información DW).