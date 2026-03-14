La Unidad Móvil Agencia de Empleo llega a Plaza Imperial en Suba: Trabajo sí hay hasta el 14 de marzo

Foto: Portal Bogotá – Sergio Grandas Medina.

La Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, a través de su Unidad Móvil de Atención llega a las localidades y barrios para acercar a los bogotanos y bogotanas que están en búsqueda de empleo, cursos de hoja de vida y otros servicios para que conectes con el mundo laboral. Asiste desde el lunes 9 al sábado 14 de marzo de 2026, al Centro Comercial Plaza Imperial de Suba, en el noroccidente de Bogotá. Además, accede a más de 2.200 vacantes laborales disponibles con empresas aliadas. ¡Lleva tu hoja de vida, documento de identidad y accede gratis!

Unidad Móvil de Atención de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá en Centro Comercial Plaza Imperial de Suba

¿Vives en norocciente de Bogotá y estás buscando empleo? ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ el futuro laboral mejor es posible. Esta vez no tienes que ir lejos: el Empleo sobre Ruedas llega a ti. Accede a vacantes disponibles con la Unidad Móvil de Atención.

Asiste desde el lunes 9 al sábado 14 de marzo de 2026 y accede gratis a:

Accede a más de 2.200 vacantes laborales disponibles con empresas aliadas.

Ofertas de formación.

Conexión a puestos de trabajo y vacantes laborales con ‘Talento Capital’.

Asesoría para tu hoja de vida y empresarios/as.

Registro de hoja vida en la plataforma de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá.

Cargos disponibles y vacantes disponibles con ‘Talento Capital’ en Bogotá, hasta el sábado 14 de marzo de 2026

Hay puestos de trabajo para personas con distintos niveles de formacio?n y experiencia, incluyendo algunos especializados, con salarios que pueden llegar hasta nueve salarios mi?nimos mensuales legales vigentes. Estas son algunas de las oportunidades laborales:

Gestor inmobiliario.

Supervisor de zona.

Especialista en arquitectura de red mo?vil.

Te?cnico de cafe?.

Asesor comercial.

Me?dico especialista pediatri?a.

Auxiliar de laboratorio.

Analista qui?mico farmace?utico.

Jefe de sede coordinador nodo.

Instrumentador quiru?rgico.

Enfermero profesional.

Enfermero auditor.

Auxiliar administrativo cartera.

Auxiliar de cocina y servicio.

Auxiliar de servicios generales hospitalarios o hoteles.

Auxiliar de dietas.

Docente de mu?sica.

Docente de artes.

Psicopedagogos o licenciados de educacio?n especial.

Auxiliar de tienda.

Ingeniero qui?mico de ventas.

Ingeniero de ventas y soporte te?cnico.

Auxiliar de sistemas.

Analista administrativo.

Asesor inmobiliario.

Li?der de servicios psicologi?a organizacional.

Ejecutivo comercial.

Coordinador de exportaciones.

Asistente ejecutivo.

Coordinador de importaciones.

Ingeniero de desarrollos.

Ingeniero de infraestructura.

Analista de proceso.

Asistente de inventarios.

Auxiliar de mezcla y molino.

Auxiliar de calidad.

Montacarguista.

Tornero fresador.

Auxiliar te?cnico soplado e inyeccio?n.

Asistente de calidad e innovacio?n.

Auxiliar de puertas automotriz.

Auxiliares contables

Jefe de recursos humanos.

Director de construcciones.

Maestro de obra.

Inventarista.

Consultor inmobiliario.

Consultor inmobiliario de comercio.

Auxiliar contable.

Analista senior de cartera.

Analista senior de contabilidad.

Analista senior de no?mina.

Coordinador de cartera.

Coordinador de impuestos.

Especialista de contabilidad.

Especialista en cuentas por pagar.

Asiste al Centro Comercial Plaza Imperial, ubicado en la avenida carrera 104 #148-07, entrada 1, en la localidad de Suba. La Unidad Móvil de Atención prestará servicios con horarios de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., y el sa?bado, de 8:00 a. m. a 12:00 m.

La unidad está equipada como una oficina itinerante de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, con rampa de acceso para personas con movilidad reducida, carpas, sillas, televisor, cabina de sonido y paneles solares. Allí, los asistentes podrán registrar su hoja de vida, recibir orientación personalizada, postularse a vacantes y participar en procesos de selección en tiempo real.

La Unidad Móvil de atención de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá recorrerá la capital en sus localidades cada semana. Para conocer la programación y vacantes disponibles a las que puedes postularte desde este espacio, puedes consultar en Portal Bogotá, ingresando a: https://bogota.gov.co/tag/trabajo-si-hay-en-bogota

Para acceder a las vacantes laborales de ‘Talento Capital’ y servicios de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), no se requieren intermediarios o pago de dineros. Evita estafas.