    • Bogotá

    Asista a la Feria Emprendimiento y Empleo de Usme este sábado 14 de marzo en el parque San Cayetano

    Diana Becerra Publicado el

    Imagen de la Feria Emprendimiento y Empleo en Usme sábado 14 de marzo de 2026Foto: Secretaría Distrital de Desarollo Económico.

    ¿Estás buscando empleo en Bogotá o requieres apoyo con tu emprendimiento? Asiste a la Feria Emprendimiento y Empleo en los territorios de las Transformaciones Rurales Integrales de USME (TRI), este sábado 14 de marzo en el parque San Cayetano de 9:00 a. m. a 1:00 p. m. ¡Conoce los detalles y asiste!

    Esta Feria de Emprendimiento y Empleabilidad es un espacio para conocer puestos de trabajo, apoyar emprendimientos y acceder a servicios para la comunidad. Entidades del Distrito se unieron para traerte oportunidades cerca de tu casa, sin complicaciones:

    • Apoyo a emprendedores.
    • Inscripción a programas sociales.
    • Orientación para encontrar empleo con la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá.

    En este Feria, se contará además con la participación de los Mercados Campesinos y del comercio local.

    • Parque San Cayetano de Usme, ubicado en la avenida Circunvalar con calle 73A sur.
    • Fecha: Sábado 14 de marzo de 2026.
    • Hora 9:00 a. m. a 1:00 p. m.

    Si deseas participar, confirma su asistencia en el formulario habilitado, ingresando o ingresando aquí.

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