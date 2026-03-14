Asista a la Feria Emprendimiento y Empleo de Usme este sábado 14 de marzo en el parque San Cayetano

Foto: Secretaría Distrital de Desarollo Económico.

¿Estás buscando empleo en Bogotá o requieres apoyo con tu emprendimiento? Asiste a la Feria Emprendimiento y Empleo en los territorios de las Transformaciones Rurales Integrales de USME (TRI), este sábado 14 de marzo en el parque San Cayetano de 9:00 a. m. a 1:00 p. m. ¡Conoce los detalles y asiste!

Esta Feria de Emprendimiento y Empleabilidad es un espacio para conocer puestos de trabajo, apoyar emprendimientos y acceder a servicios para la comunidad. Entidades del Distrito se unieron para traerte oportunidades cerca de tu casa, sin complicaciones:

Apoyo a emprendedores.

Inscripción a programas sociales.

Orientación para encontrar empleo con la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá.

En este Feria, se contará además con la participación de los Mercados Campesinos y del comercio local.

Parque San Cayetano de Usme, ubicado en la avenida Circunvalar con calle 73A sur.

Fecha: Sábado 14 de marzo de 2026.

Hora 9:00 a. m. a 1:00 p. m.

Si deseas participar, confirma su asistencia en el formulario habilitado, ingresando o ingresando aquí.