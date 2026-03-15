Cortes de luz este lunes 16 de marzo de 2026 en Bogotá, Mosquera y Chía

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, hay cortes del servicio de energía este lunes 16 de marzo de 2026 en sectores de la capital de la República y de los municipios de Mosquera y Chía.

Localidad de Barrios Unidos

Barrio Santa Sofía. De la calle 76 a calle 78 entre carrera 27 a carrera 29 – Desde las 8:30 a. m. hasta las 12:00 p. m.

Localidad de Chapinero

Barrio Antiguo Country. De la calle 86 a calle 88 entre carrera 15 a carrera 17 – Desde la 1:00 p. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio El Chicó. De la carrera 10 a carrera 13 entre calle 89 a calle 92 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de Fontibón

Barrio Ciudad Hayuelos. De la carrera 71 a carrera 73 entre calle 18 a calle 20 – Desde las 2:00 p. m. hasta las 6:00 p. m.

Localidad de Kennedy

Barrio Galán. De la calle 39 Sur a calle 41 Sur entre carrera 93 a carrera 95 – Desde las 7:30 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Puente Aranda

Barrio Los Ejidos. De la carrera 38 a carrera 40 entre calle 6 a calle 8 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:15 p. m.

Localidad de San Cristóbal

Barrio Granada Sur. De la calle 23 Sur a calle 25 Sur entre carrera 4 a carrera 6 – Desde las 7:00 a. m. hasta las 4:30 p. m.

Barrio Veinte de Julio. De la calle 23 Sur a calle 25 Sur entre carrera 5 a carrera 7 – Desde las 7:00 a. m. hasta las 4:30 p. m.

Barrio Villa de los Alpes. De la calle 31 Sur a calle 36 Sur entre carrera 0 a carrera 2 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:15 p. m.

Localidad de Teusaquillo

Barrio Ortezal. De la carrera 43 a carrera 46 entre calle 21 a calle 23 – Desde las 7:30 a. m. hasta las 4:30 p. m.

Localidad de Tunjuelito

Barrio Tunjuelito. De la calle 54 Sur a calle 57 Sur entre carrera 11 a carrera 13 – Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de Usaquén

Barrio Acacías Usaquén. De la carrera 10 a carrera 12 entre calle 143 a calle 146 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Usme

Barrio Barranquillita. De la calle 70 Sur a calle 72 Sur entre carrera 8 a carrera 10 – Desde las 8:45 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio El Pedregal. De la calle 69 Sur a calle 71 Sur entre carrera 0 Este a carrera 2 Este – Desde las 8:45 a. m. hasta las 5:00 p. m.

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Municipios aledaños a Bogotá

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Mosquera, Cundinamarca

De la carrera 4 a carrera 6 entre calle 0 a calle 2. Desde las 9:15 a. m. hasta las 5:15 p. m.

Chía, Cundinamarca

Sector Bojacá, Condominio Corina. Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Vereda Yerbabuena. Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.