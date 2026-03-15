Duros golpes asesta la Fuerza Pública a las mafias del narcotráfico: Más de 4 toneladas de cocaína y 2.6 toneladas de marihuana decomisadas

–Contundentes golpes asestaron en operaciones conjuntas la Policía, el Ejército, la Armada y la Ficalía, a las mafias del narcotráfico en sendos operativos, que frustraron la exportación de más cuatro toneladas de cocaína y 2,6 toneladas de marihuana.

En una primera acción realizada en el municipio de Acandí, Chocó, fueron incautadas 2 toneladas de clorhidrato de cocaína pertenecientes al cartel del Clan del Golfo, afectando de manera directa sus finanza criminales.

El cargamento ilícito estaba oculto en un depósito clandestino con destino a mercados internacionales. Las investigaciones permitieron establecer que este alcaloide pretendía ser enviado hacia Norteamérica y Europa, utilizando las rutas marítimas del Caribe para alimentar las economías ilegales del narcotráfico.

Más de dos toneladas de cocaína incautadas en el Chocó pic.twitter.com/0G47ySVohY — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 14, 2026

En este operativo fue capturada una persona vinculada con esta actividad criminal.

«Seguimos cerrando los corredores del narcotráfico con operaciones conjuntas y coordinadas. Cada cargamento que interceptamos significa menos droga en las calles del mundo y un golpe directo a las estructuras que financian violencia, corrupción y terror en nuestros territorios», destacó el General William Oswaldo Rincón Zambrano, director de la Policía Nacional.

????? ?? ???????Á???? ?? ?? ??????: ?????????? ? ????????? ?? ????Í?? ??? ?????? ??? ???? ??? ????? La Fuerza Pública asestó un contundente golpe al narcotráfico internacional en Acandí, Chocó. En… pic.twitter.com/YH3uoOzIqa — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) March 14, 2026

En otra operación cumplida en el Océano Pacífico centro, unidades de la Fuerza Naval del Pacífico y Guardacostas de Buenaventura interceptaron dos motonaves que transportaban más de una tonelada de cocaína, valorada en más de 56 millones de dólares.

Cinco sujetos fueron capturados y junto con los alijos, combustible y equipos de comunicación, ya están a disposición de la justicia.

¡MÁS DE UNA TONELADA DE COCAÍNA INCAUTADA!

La @ArmadaColombia propinó un golpe millonario al narcotráfico en el pacífico centro, interceptando dos embarcaciones y evitando que más de 56 millones de dólares financiaran a las organizaciones criminales. En dos acciones guiadas por… pic.twitter.com/mAVEmo4wZk — Mindefensa (@mindefensa) March 14, 2026

Mientras tanto, al otro extremo del país, en el municipio de Sardinata, departamento de Norte de Santander, la Policía incautó una tonelada de cocaína y desmanteló un laboratorio para el procesamiento de este alcaloide, perteneciente a la estructura criminal llamada Juan Fernando Porras del Eln.

En la operación también fueron incautados 2.444 galones de insumos líquidos y 330 kilos de insumos sólidos, utilizados para la producción de estupefacientes.

Este laboratorio tenía la capacidad de producir hasta 3 toneladas mensuales de cocaína, lo que representaba una importante fuente de financiación para esta organización criminal.

¡??????????? ? ??? ?????????? ?????????? ??? ??? ?? ????? ?? ?????????! En Sardinata (Norte de Santander), la @PoliciaColombia incautó 1 tonelada de cocaína e inhabilitó un laboratorio para el procesamiento de este… pic.twitter.com/Wg7qtdc5UF — General William Oswaldo Rincón Zambrano (@DirectorPolicia) March 15, 2026

Por otra parte, al sur del país, en la vía Garzón – Neiva, en el departamento del Huila, la Policia Nacional interceptó un camión que transportaba 1,6 toneladas de marihuana ocultas en su carga, golpeando así una de las rutas del narcotráfico en el sur del país.

El vehículo cubría la ruta Inzá (Cauca) – Florencia (Caquetá) y durante el procedimiento una persona fue capturada.

Con este resultado evitamos que miles de dosis llegaran a las calles afectando las economías criminales del narcotráfico.

¡??? ?????????? ?? ?,? ????????? ?? ????????? ??? ??????? ?? ??? ??? ?????! En la vía Garzón – Neiva, la @PoliciaColombia interceptó un camión que transportaba 1,6 toneladas de marihuana ocultas en su carga, golpeando… pic.twitter.com/N8JTEwa0rH — General William Oswaldo Rincón Zambrano (@DirectorPolicia) March 15, 2026

La Policía Nacional logró también interceptar 1,1 toneladas de marihuana en operativos adelantados en estos tres departamentos del país:

– Villavicencio (Meta): mediante información de fuente humana y diligencia de allanamiento y registro se incautaron 720 kilos de marihuana y fue aprehendido un menor de edad.

– Ibagué (Tolima): en la vía Cajamarca – Ibagué fueron incautados 160 kilos de marihuana que eran transportados en un vehículo particular, el cual fue incautado.

– Chinchiná (Caldas): en la vía Pereira – Manizales se logró la captura de una persona, la incautación de 240 kilos de marihuana y una camioneta utilizada para transportar el estupefaciente.

Con estos últimos resultados se afectan las rentas criminales en cerca de $593 millones y se evita la comercialización de aproximadamente un millón de dosis en diferentes regiones del país, indicó la Policía.