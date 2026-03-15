    • Bogotá

    Este domingo 15 de marzo, disfrute la Danza folclórica en La Media Torta

    Diana Becerra Publicado el

    Imagen de Danza folclórica Foto: IDARTES

    Este próximo domingo 15 de marzo a partir de las 2 p. m. en el Teatro al aire libre La Media Torta de la Red de Escenarios Culturales de Bogotá se vivirá una jornada de arte, identidad y memoria para toda la ciudadanía y los amantes del folclor con el lanzamiento del XXIV Encuentro Intercolegiado de danzas tradicionales Delia Zapata Olivella 2026. ¡Entrada libre hasta completar aforo!

    Este evento, ganador de la invitación pública ‘Arma tu festival’ de Idartes, organizado por la Fundación Escuela Superior de Arte y Tecnología ESARTEC, enmarcará el inicio de un proceso que reúne a instituciones educativas, artistas, maestros y estudiantes alrededor de la danza, la música y las expresiones tradicionales, reconociendo el legado cultural que inspira a las juventudes a crear, investigar y preservar las raíces de nuestros pueblos.

    Durante esta jornada el público podrá disfrutar de presentaciones artísticas, muestras escénicas y momentos de encuentro cultural, que darán apertura a esta gran celebración del arte escolar y la tradición.

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    Diana Becerra
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