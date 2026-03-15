Este domingo 15 de marzo, disfrute la Danza folclórica en La Media Torta

Este evento, ganador de la invitación pública ‘Arma tu festival’ de Idartes, organizado por la Fundación Escuela Superior de Arte y Tecnología ESARTEC, enmarcará el inicio de un proceso que reúne a instituciones educativas, artistas, maestros y estudiantes alrededor de la danza, la música y las expresiones tradicionales, reconociendo el legado cultural que inspira a las juventudes a crear, investigar y preservar las raíces de nuestros pueblos.

Durante esta jornada el público podrá disfrutar de presentaciones artísticas, muestras escénicas y momentos de encuentro cultural, que darán apertura a esta gran celebración del arte escolar y la tradición.