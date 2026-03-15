La magia del ‘Electrofolclor’ llega en concierto al Teatro El Ensueño de Bogotá este 15 marzo

Foto: Visit Bogotá

El Teatro El Ensueño de Bogotá continúa su programación cultural con propuestas que integran música, creación contemporánea y participación del público. En esta ocasión presenta ‘Vibraciones de agua y tambor’, una experiencia escénica y concierto de la agrupación Phonoclórica que propone un recorrido sonoro por las costas del Caribe y el Pacífico colombiano a través del encuentro entre tradición y experimentación sonora Asiste el domingo 15 de marzo de 2026.¡Entrada con boletería!

La puesta en escena está concebida como una fiesta musical participativa en la que el público no solo observa, sino que se integra a la experiencia a través del movimiento, la percusión corporal y la interacción con los sonidos. Tambores tradicionales, marimba y bases electrónicas construyen un paisaje sonoro que evoca el “aguaje” del mar y el pulso rítmico de las músicas afrocolombianas, en un formato escénico que combina narrativa, personajes y una estética visual contemporánea.

Esta propuesta busca acercar al público a las raíces musicales del país desde una experiencia sensorial y colectiva, en la que la música se convierte en un espacio de encuentro intergeneracional y de reconocimiento cultural.

Trayectoria que conecta tradición y creación contemporánea

Phonoclórica es una agrupación colombiana con más de 17 años de trayectoria en la exploración del electrofolclor, liderada por el músico Leonel Merchán. Su trabajo se caracteriza por fusionar ritmos tradicionales afrocolombianos del Caribe y el Pacífico, como los tambores y la marimba de chonta, con beats electrónicos y lenguajes sonoros contemporáneos, construyendo una propuesta escénica que dialoga entre lo ancestral y lo urbano.

A lo largo de su trayectoria, la agrupación ha participado en importantes escenarios y festivales del país y ha recibido reconocimientos como el premio a Mejor Arreglo Musical en el Festival Petronio Álvarez, así como galardones en la convocatoria del Colombia al Parque en las ediciones 2013 y 2021 en la categoría de larga trayectoria, consolidando su aporte a la circulación y actualización de las músicas tradicionales.

La cita es el domingo 15 de marzo a las 3 p.m. en el El Teatro El Ensueño de Bogotá, ubicado en la transversal 70D #60-90 Sur, localidad de Ciudad Bolívar. Adquiera sus entradas en Tuboleta.