Fontibón, Tunjuelito y más localidades con cortes de luz este 15 de marzo

Foto: Enel Colombia

Enel Colombia tiene programados cortes de luz en barrios de Bogotá para este domingo 15 de marzo de 2026. Estas suspensiones en el servicio obedecen a trabajos de Enel Colombia en redes de suministro de energía. ¡Conoce las zonas y barrios con esta medida aquí!

Barrios con cortes de luz el domingo 15 de marzo de 2026

Localidad de Fontibón

Desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 24 a calle 27 entre carrera 97 a carrera 101 – Barrio San José de Fontibón.

Localidad de Santa Fe

Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 12 a carrera 15 entre calle 19 a calle 21 – Barrio La Alameda.

Localidad de Tunjuelito

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 51 Sur a calle 53 Sur entre carrera 7 a carrera 9 – Barrio Abraham Lincoln.

Recomendaciones y consejos para los usuarios durante cortes de luz programados

Enel Colombia emitió una serie de recomendaciones para que los ciudadanos tengan presente, durante las actividades de mantenimiento y/o mejoras de las redes del servicio de energía: