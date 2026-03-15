Fontibón, Tunjuelito y más localidades con cortes de luz este 15 de marzo
Foto: Enel Colombia
Enel Colombia tiene programados cortes de luz en barrios de Bogotá para este domingo 15 de marzo de 2026. Estas suspensiones en el servicio obedecen a trabajos de Enel Colombia en redes de suministro de energía. ¡Conoce las zonas y barrios con esta medida aquí!
Barrios con cortes de luz el domingo 15 de marzo de 2026
Localidad de Fontibón
Desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 24 a calle 27 entre carrera 97 a carrera 101 – Barrio San José de Fontibón.
Localidad de Santa Fe
Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 12 a carrera 15 entre calle 19 a calle 21 – Barrio La Alameda.
Localidad de Tunjuelito
Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 51 Sur a calle 53 Sur entre carrera 7 a carrera 9 – Barrio Abraham Lincoln.
Recomendaciones y consejos para los usuarios durante cortes de luz programados
Enel Colombia emitió una serie de recomendaciones para que los ciudadanos tengan presente, durante las actividades de mantenimiento y/o mejoras de las redes del servicio de energía:
- Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.
- Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.
- Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.
- Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.
- En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.