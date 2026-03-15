Este es el pronóstico del clima en Bogotá de este domingo 15 de marzo del 2026

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

En Bogotá te compartimos el pronóstico del clima o del tiempo según el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) para este domingo 15 de marzo del 2026. ¡Conoce aquí todos los detalles!

Para la madrugada se prevé cielo parcialmente nublado y ambiente mayormente seco, sin probabilidad significativa de precipitaciones.

Durante la mañana del día siguiente se anticipa cielo parcialmente nublado con intervalos soleados, condiciones de tiempo estable y baja probabilidad de lluvias en Bogotá.

¿Cómo se puede consultar el pronóstico de lluvias con Mapas Bogotá?

En el siguiente paso a paso te vamos a explicar que consultar el mapa de lluvias es muy sencillo y recuerda, lo puedes hacer desde tu celular, tablet o computador.