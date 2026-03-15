-Dólar TRM: $3,685.53 (vigente 16 de marzo)

-Euro $ 4,223.30

-Bitcoin US$ 71.305,20

Tasa de Interés

-DTF: 9,79%

-UVR: $ 403,03

-Tasa de Usura 25,52%

-Café US$ 3,37

-Petróleo Brent US$ 98,81

-Oro-Compra Banco de la República $ 579.823,92