    • Economía Nacional

    Indicadores Económicos

    Ariel Cabrera Publicado el

    -Dólar TRM: $3,685.53 (vigente 16 de marzo)
    -Euro $ 4,223.30
    -Bitcoin US$ 71.305,20
    Tasa de Interés
    -DTF: 9,79%
    -UVR: $ 403,03
    -Tasa de Usura 25,52%
    -Café US$ 3,37
    -Petróleo Brent US$ 98,81
    -Oro-Compra Banco de la República $ 579.823,92

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