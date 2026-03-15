Mindefensa reporta acuerdo con Venezuela para fortalecer cooperación en el combate al crimen en la frontera

Foto: @PedroSanchezCol

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó que el Gobierno nacional acordó con autoridades de Venezuela fortalecer la cooperación en materia de seguridad para enfrentar el narcotráfico, la minería ilegal y otras economías ilícitas que afectan a las comunidades en la zona limítrofe entre ambos países.

“La seguridad de las fronteras exige unidad entre los Estados. Colombia y Venezuela han decidido fortalecer la cooperación para enfrentar con determinación a los carteles del narcotráfico, la minería ilegal y todas las estructuras criminales que amenazan a nuestras comunidades fronterizas”, escribió el ministro en sus redes sociales.

El anuncio fue hecho tras la reunión realizada el 13 de marzo en Caracas con el Ministerio del Poder Popular para la Defensa de Venezuela, en la que ambas delegaciones coincidieron en que la principal amenaza en la frontera no son los Estados, sino el crimen organizado transnacional que opera en el territorio compartido.

El encuentro se dio en desarrollo de los diálogos bilaterales que pese al aplazamiento de la reunión presidencial se realizó y en los que se han tratado temas de seguridad, comercio y cooperación regional.

“El mensaje es claro: cuando las naciones cooperan, los criminales pierden. Cero tolerancias con los carteles del narcotráfico y la violencia.”, señaló el ministro en su publicación.

Durante el encuentro, las autoridades de defensa acordaron dos líneas estratégicas de acción para reforzar la seguridad en la frontera colombo-venezolana: el intercambio permanente de información sobre amenazas en la zona limítrofe y la articulación de operaciones espejo orientadas a golpear las redes del narcotráfico, la explotación ilegal de minerales y otras organizaciones criminales.

El jefe de la cartera de Defensa explicó que estas decisiones hacen parte de la estrategia que Colombia impulsa con la comunidad internacional para enfrentar la criminalidad transnacional, que utiliza las fronteras como corredores para el tráfico de drogas, armas y otras actividades ilícitas, por lo que la cooperación entre países resulta fundamental para cerrarle el paso a estas estructuras.

El ministro también destacó que los avances en coordinación regional responden a un esfuerzo más amplio de articulación internacional frente al narcotráfico y otros desafíos de seguridad, y recordó que la lucha contra estas amenazas requiere acciones conjuntas entre los Estados para proteger la vida, la paz y el bienestar de las poblaciones fronterizas.

Finalmente, reiteró que el Gobierno colombiano mantendrá una política de cero tolerancia frente a los carteles del narcotráfico y a cualquier forma de violencia que afecte a la ciudadanía, al tiempo que continuará fortaleciendo la cooperación con los países vecinos para garantizar la seguridad y la estabilidad en la región.