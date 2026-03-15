Papa León XIV urge a los “responsables” de la guerra en Oriente Medio un alto al fuego y abrir vías de diálogo

–El Papa León XIV urgió este domingo a los “responsables” de la escalada bélica en Oriente Medio —sin mencionarlos directamente— a decretar un alto el fuego que permita abrir vías de diálogo.

“En nombre de los cristianos de Oriente Medio y de todas las mujeres y hombres de buena voluntad, me dirijo a los responsables de este conflicto: que cese el fuego y se reabran caminos de diálogo”, exclamó el Pontífice al dirigir sus saludos a los peregrinos reunidos en la Plaza de San Pedro, desde la ventana de su estudio privado en el Palacio Apostólico, residencia a la que se trasladó este sábado.

Sus declaraciones llegan pocas horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara esta madrugada en una entrevista telefónica con la cadena NBC que Irán desea alcanzar un acuerdo de alto el fuego que ponga fin a los bombardeos estadounidenses e israelíes, aunque él no está dispuesto a aceptarlo por el momento porque “los términos no son lo suficientemente buenos”.

El mandatario estadounidense no detalló cuáles serían esas condiciones, aunque señaló que entre ellas estaría el compromiso de Teherán de abandonar su programa nuclear. Mientras tanto, los ataques cruzados continuaron durante la madrugada.

Israel ha atacado varios objetivos en Líbano, donde al menos 14 personas han fallecido, cuatro de ellas menores. Precisamente sobre la situación en ese país, el Pontífice afirmó que es “motivo de gran preocupación”.

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“Deseo que se abran caminos de diálogo que puedan ayudar a las autoridades del país a implementar soluciones duraderas a la grave crisis en curso, para el bien común de todos los libaneses”, aseveró.

Por su parte, Irán ha causado al menos dos heridos en un ataque sobre Tel Aviv. Además, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí han denunciado ataques con misiles iraníes, según informan medios internacionales.

El Papa recordó al inicio de su llamamiento, tras el rezo del Ángelus, que desde hace dos semanas los pueblos de Oriente Medio “sufren la atroz violencia de la guerra”.

“Miles de personas inocentes han sido asesinadas y muchísimas otras se han visto obligadas a abandonar sus hogares”, lamentó.

Asimismo, expresó su “cercanía en la oración a todos aquellos que han perdido a sus seres queridos en los ataques que han golpeado escuelas, hospitales y centros habitados”.

El Pontífice concluyó su intervención con un llamamiento a la paz: “La violencia nunca podrá conducir a la justicia, a la estabilidad ni a la paz que los pueblos esperan”. (Información Victoria Cardiel, Aciprensa).