Perú: Muere candidato presidencial de izquierda en accidente de tránsito

–(Imagen Listindiario), Napoléon Becerra, de 61 años, uno de los 36 candidatos a la presidencia en los comicios generales del 12 de abril próximo en Perú, falleció en un accidente de tráfico cuando se dirigía a una actividad de la campaña electoral proselitista en el sur del país, informaron este domingo fuentes de su partido y medios oficiales.

Becerra, que lideraba el izquierdista Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE-Perú), sufrió el accidente en la autopista Vía de los Libertadores, en la región de Huancavelica, cuando viajaba hacia la vecina región de Ayacucho, declaró a la emisora RPP la candidata a diputada por Lima y portavoz de su agrupación, Emely Silva. El auto en el que viajaba el candidato volcó por causas que se investigan.

«Hemos sido informados hace unos minutos del accidente por compañeros que se encuentran en la zona y que viajaban con él. Nos han notificado que nuestro presidente (Napoleón Becerra) ha fallecido», señaló Silva. «El candidato Becerra ya ha fallecido», confirmó a RPP Balvin Huamani, alcalde del distrito de Pilpichaca. Según su relato, él mismo llevó a Becerra hasta un puesto de salud, donde fue confirmado su deceso.

Huamani explicó que Becerra, quien había fundado su partido en 2023 y trabajó hasta 2025 en la Municipalidad de Lima, viajaba en una camioneta particular que cayó a una cuneta al lado de la vía por causas que serán determinadas en las investigaciones. Otras tres personas que iban en el mismo vehículo resultaron heridas, dos de ellas de gravedad, por lo que fueron trasladadas a la ciudad de Ayacucho.

Tras conocerse la información, otros candidatos presidenciales, como la centroderechista Marisol Pérez Tello, del partido Primero la Gente, expresaron sus condolencias a los familiares y los militantes de la agrupación de Becerra, al igual que el aspirante centrista Jorge Nieto, del Partido del Buen Gobierno. El PTE-Perú figura en las encuestas de intención de voto en la categoría de «otros», al contar con menos del 1 por ciento de las preferencias de los ciudadanos. (Información DW).