Plan para este domingo 15 de marzo: Caminata del IDRD en el Humedal Meandro del Say este 15 de marzo

Foto: IDRD

El domingo 15 de marzo del 2026, desde las 9:00 a. m., el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) llevará a cabo una caminata ecológica en la localidad de Fontibón. El recorrido será por el Parque Metropolitano Zona Franca – Humedal Meandro del Say.

Este es un espacio ideal para conectarte con la naturaleza y disfrutar de una mañana activa. Una experiencia para moverte, aprender y vivir Bogotá desde sus entornos verdes.

? Inscríbete aquí: https://portalciudadano.idrd.gov.co/parques/actividades/deportes/10987-caminatas-recreativas

Detalles de la caminata ecológica

Lugar: Parque Metropolitano Zona Franca – Humedal Meandro del Say.

Parque Metropolitano Zona Franca – Humedal Meandro del Say. Punto de encuentro: Calle 13 C con carrera 106 – Frente al Éxito de Fontibón – Jardín Infantil Sabana Grande

Calle 13 C con carrera 106 – Frente al Éxito de Fontibón – Jardín Infantil Sabana Grande Hora: 9:00 a. m.

Conoce más detalles de la caminata en el siguiente post del IDRD: