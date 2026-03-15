    • Bogotá

    Plan para este domingo 15 de marzo: Caminata del IDRD en el Humedal Meandro del Say este 15 de marzo

    Diana Becerra Publicado el

    Varias personas caminando por un sendero ruralFoto: IDRD

    El domingo 15 de marzo del 2026, desde las 9:00 a. m., el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) llevará a cabo una caminata ecológica en la localidad de Fontibón. El recorrido será por el Parque Metropolitano Zona Franca – Humedal Meandro del Say.

    Este es un espacio ideal para conectarte con la naturaleza y disfrutar de una mañana activa. Una experiencia para moverte, aprender y vivir Bogotá desde sus entornos verdes. 

    ? Inscríbete aquí: https://portalciudadano.idrd.gov.co/parques/actividades/deportes/10987-caminatas-recreativas 

    Detalles de la caminata ecológica 

    • Lugar: Parque Metropolitano Zona Franca – Humedal Meandro del Say.
    • Punto de encuentro: Calle 13 C con carrera 106 – Frente al Éxito de Fontibón – Jardín Infantil Sabana Grande
    • Hora: 9:00 a. m.

    Conoce más detalles de la caminata en el siguiente post del IDRD: 

     

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    Diana Becerra
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