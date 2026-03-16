Asesinan dos policías en Guataquí, Cundinamarca; tres supuestos responsables del doble crimen fueron capturados

–Sobre la vía Girardot–Guataquí, en el sector del peaje San Lorenzo, fueron asesinados dos policías adscritos a la unidad de Tránsito y Transporte de Cundinamarca. Se trata de la subintendente Diana Carolina García Rubio y el patrullero Yeison Alberto Daza Rosso, informó el gobernador Jorge Emilio Rey.

Según información preliminar, los uniformados realizaban un operativo de registro y control cuando ordenaron detener una camioneta para una verificación de rutina. Durante el procedimiento, al adelantar la inspección del vehículo, los policías habrían encontrado oro, presuntamente transportado de manera ilegal. En medio de esta situación se produjo una agresión contra la subintendente García, quien quedó gravemente herida y falleció en un centro asistencial minutos después de su ingreso. El patrullero Daza murió en el lugar de los hechos.

Al conocer la situación, la Policia Cmarcamarca desplegó un operativo que permitió la captura de tres personas, presuntamente responsables de estos actos, quienes ya se encuentran a disposición de las autoridades competentes. El caso continúa en investigación.

El gobernador extendió su solidaridad con las familias de la subintendente García y del patrullero Daza, así como con toda la Policía Nacional. «Su entrega al servicio del país merece respeto y gratitud. Confiamos en que las autoridades esclarecerán estos hechos y que los responsables responderán ante la justicia. Su muerte no quedará impune», puntualizó.

El General William Oswaldo Rincón Zambrano, director de la Policía Nacional, condenó el doble crimen, afirmando que los uniformados «fueron vilmente atacados mientras cumplían con honor su misión de proteger la vida y la seguridad de los colombianos en el sector del peaje San Lorenzo, en el municipio de Guataquí».

Informó que la reacción inmediata de las unidades policiales, permitió la captura de tres personas y la aprehensión de otra más, presuntos responsables de este cobarde hecho, quienes ya se encuentran a disposición de las autoridades competentes.