Rey de España reconoce que hubo «mucho abuso» en la conquista de América

–(Imagen @SARFelipeVI). En su primera referencia a este tema que ha causado tensiones con México, cuyo Gobierno ha exigido disculpas a la corona española, el rey de España, Felipe VI, reconoció este lunes que hubo «mucho abuso» durante la conquista española de América.

Felipe VI pronunció sus palabras en una conversación con otras autoridades, entre ellas el embajador de México en España, durante una visita a la exposición titulada «La mujer en el México indígena» en el madrileño Museo Arqueológico Nacional, según un video editado y publicado por la Casa Real en X.

«Los reyes católicos, la reina Isabel con sus directrices, las leyes de Indias», tuvieron «un afán de protección» hacia los indígenas, pero «luego la realidad hace que no se cumpla como se pretende y hay mucho abuso», afirmó Felipe VI en el video.

El monarca habló de la necesidad de conocer la historia pese a que haya situaciones que «no pueden hacernos sentir orgullosos». «Hay cosas que luego, cuando las estudiamos, las conocemos, dices: ‘Bueno, en nuestro criterio de hoy en día, con nuestros valores, pues obviamente no pueden hacernos sentirnos orgullosos'», señaló.

«Pero hay que conocerlas y en su justo contexto, no con excesivo presentismo moral, sino con un análisis objetivo y riguroso» para «sacar lecciones», apuntó el rey.