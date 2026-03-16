Edipo Rey llega gratis al Teatro El Ensueño de Bogotá este 22 de marzo

Foto: Idartes

El Teatro El Ensueño de Bogotá, presenta la obra de teatro Edipo Rey, una nueva puesta en escena de Ensamblaje Teatro, que revisita uno de los textos fundacionales del teatro occidental. Escrita por Sófocles, esta tragedia griega continúa siendo una obra esencial por la fuerza de sus preguntas sobre el destino, el poder, la verdad y la responsabilidad humana. Asiste el domingo 22 de marzo de 2026. ¡Entrada libre hasta completar aforo!

La historia sitúa al espectador en Tebas, una ciudad golpeada por la peste. Edipo, su rey, decide investigar la causa del desastre para salvar a su pueblo. Convencido de que la verdad traerá justicia y restaurará el orden, emprende una búsqueda que, paso a paso, lo conduce hacia una revelación devastadora: sin saberlo, ha asesinado a su padre y se ha casado con su madre, cumpliendo así la profecía que intentó evitar desde el inicio de su vida.

La tragedia expone con crudeza la tensión entre la voluntad individual y las fuerzas que parecen determinar el destino. ¿Es posible escapar a lo que está escrito? ¿Hasta dónde llega nuestra responsabilidad frente a los actos que desconocemos? ¿Qué sucede cuando la verdad transforma por completo la identidad de quien la descubre? Estas preguntas, planteadas hace más de dos mil años, siguen resonando con fuerza en la actualidad.

La versión de Teatro Embalaje propone una lectura contemporánea del clásico, inspirada en referentes como la adaptación cinematográfica de Pier Paolo Pasolini y en la tradición operática basada en el mismo mito. Desde esta mirada, la puesta en escena dialoga con distintos lenguajes estéticos para construir una experiencia teatral potente y actual, sin perder la esencia trágica del texto original.

La dirección está a cargo de Misael Torres, quien conduce la obra hacia una exploración profunda de la condición humana. Bajo su dirección, el montaje resalta la dimensión política y emocional del relato, subrayando la fragilidad del poder, la búsqueda incansable de la verdad y las consecuencias de las decisiones humanas.

La función se realizará el 22 de marzo de 2026 a las 4:00 p. m. en el El Teatro El Ensueño de Bogotá ubicado en la transversal 70D #60-90 Sur, localidad de Ciudad Bolívar, consolidando este escenario como un lugar donde el teatro provoca, cuestiona y despierta mil emociones en el público. La entrada es gratis hasta completar aforo.