Capturados seis presuntos ‘cosquilleros’ que hurtaban en la estación Ricaurte

Foto: Policía Nacional

En el marco de la estrategia ‘Seguridad, Dignidad y Democracia’, la Policía Nacional, a través del Grupo de Transporte Masivo TransMilenio, logró la captura en flagrancia de tres hombres y tres mujeres por el delito de hurto en la estación Ricaurte, sobre la troncal de la carrera 30.

Los hechos se registraron cuando la central de radio y el monitoreo de las cámaras de videovigilancia alertaron sobre la presencia de seis personas que, al parecer, estaban cometiendo hurtos mediante la modalidad de cosquilleo dentro de uno de los vagones de la estación.

De inmediato, uniformados realizaron la verificación e interceptaron a los sospechosos. Durante el registro a uno de los capturados se le halló un celular, avaluado en dos millones de pesos, que minutos antes había sido hurtado a un ciudadano que se encontraba en el lugar.

Los seis capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberán responder por el delito que se les atribuye. Es de anotar que estas personas son reconocidas por esta modalidad delictiva.

Es importante resaltar que en lo corrido del año 2026 se han desarticulado 19 grupos delincuenciales común organizados dedicados al hurto dentro del sistema.

La Policía Nacional reitera el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho delictivo y seguir las recomendaciones de autoprotección dentro del sistema de transporte masivo.