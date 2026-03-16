Expresidente Uribe señala los temas fundamentales en que coincide y en los que no, la dupla Paloma-Oviedo

–Según el exmandatario Álvaro Uribe Vélez hay temas fundamentales en los que coinciden la candidata presidencial Paloma Valencia y su fórmula vicepresidencial Juan Daniel Oviedo.

No obstante, en nota en su cuenta en X, el jefe de Centro Democrático advierte que ciertamente «Paloma y Oviedo tienen diferencias, no las ocultan, ambos respetan la Constitución, son categóricos en el respeto a los niños, Paloma rechaza la ideología de género, ideología que Oviedo no comparte».

Las coincidencias, según el escrito que titula «Paloma Oviedo», son:

Ambos defienden la Libertad y el Bienestar Colectivo por oposición al estatismo asfixiante que anula la creatividad.

En medio de la corrupción que ha deslegitimado la política, Paloma y Oviedo son absolutamente transparentes.

Enseguida profundiza sobre la aspirante presidencial:

«Paloma ha sido firme, sin oportunismos, para defender sus ideas. Firme en la Seguridad, en la defensa de nuestros soldados y policías, en la oposición a la droga, en el apoyo efectivo al emprendimiento privado, en el estudio de soluciones para la salud, la juventud que no estudia ni trabaja, la mujer cabeza de familia, el adulto mayor. Paloma representa la oposición al odio de clases, representa la economía fraterna para que gane el trabajador, gane el emprendedor, gane la inversión productiva, gane el empleo de calidad. Mejor remuneración, menos impuestos, Estado de tamaño reducido, que no estorbe. Paloma tiene visión clara para apoyar al campesino, al empresario del agro. Siente el compromiso con Banca de Oportunidades, con financiar la economía popular que también sustituya al gota a gota que asfixia al compatriota que vende en la calle».

Y subraya:

En estos temas fundamentales coinciden Paloma-Oviedo.

Si Oviedo o alguien de la Consulta hubiera ganado, ahí estaría Paloma, estaríamos quienes la apoyamos para cumplir la palabra, por supuesto con diferencias en temas.

Cierto que Paloma y Oviedo tienen diferencias, no las ocultan, ambos respetan la Constitución, son categóricos en el respeto a los niños, Paloma rechaza la ideología de género, ideología que Oviedo no comparte.

Ambos valoran y escuchan la diversidad del País.

Paloma no discrimina colombianos, es caucana, comprende la diversidad que forma a nuestro pueblo. En ella prima el afecto general por sus compatriotas. Fin de la nota.

En la inscripción ante la Registraduría, Paloma Valencia puso de presente que no sería fácil «caminar juntos», y en el mismo sentido se pronunció Juan Manuel Oviedo, no hay «coincidencia perfecta» y puntualizó: «Somos distintos».

Caminar juntos no será fácil en un país acostumbrado a dividir, pero el primer principio debe ser el respeto entre colombianos. Somos distintos, y precisamente por eso damos hoy un paso hacia adelante para construir el país que merecemos. #OrdenFirmezaYCorazón ?? pic.twitter.com/ONcDkz4E1n — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) March 14, 2026

Por su parte, el expresidente Uribe Vélez, sostuvo que para el partido Centro Democrático no es extraña esta coalición y de que Daniel sea la fórmula de Paloma. La política hay que hacerla desde el alma, pensando en la nación, no desde pequeños guetos de sectarismo político”.

Previamente, luego de que Paloma anunciara su fórmula, Uribe Vélez destacó que la candidata con ello honraba «la libertad para el beneficio colectivo por oposición al estatismo esclavizante; reconoce calidades humanas y patrióticas; construye complementos no antagonismos; respeta el ánimo de la consulta, la diferencia dentro del estricto marco democrático; reitera respeto en doble via a la intimidad de la persona y por parte de ésta a la comunidad, a los niños y a la familia».

La víspera, Paloma Valencia hizo un pronunciamiento sobre el particular:

«Ser los primeros en tratar de construir puentes en un país tan polarizado nos cuesta a todos. Esta es una misión mucho más grande que nosotros; para cambiar hay que resistir a ser iguales. Este camino que debemos transitar será nuestro mayor aporte para crear ese país donde quepamos todos».

Además le dijo a Oviedo que era su fórmula vice presidencial «porque ambos participamos en la Consulta y por encima de todo, porque eres un extraordinario ser humano y profesional. En la Consulta logramos unos acuerdos fundamentales para defender la democracia».

Y «sobre aquellos puntos donde no hay acuerdos», le reseñó a Oviedo «lo siguiente con compromiso patriótico:

1. Todo el respeto a tus ideas, siempre.

2. A todos los colombianos, a todos los grupos poblacionales, como los LGBTIQ+ todo nuestro respeto y afecto.

3. Por encima de mi pensamiento sobre esos temas están los derechos constitucionales, afirmados por los fallos de la Corte Constitucional.

Finalmente, Paloma resaltó que en la Eucaristía dominical «hubo una frase que viene perfecta para este momento, que nos tiene que comprometer en una disposición de gobierno con el más amplio sentido humanista: “El hombre mira las apariencias, pero el Señor mira el corazón.” (1 Samuel 16:7)

Por su parte, Oviedo precisó:

«Ese es el sentido de esta fórmula: construir entre distintos, con la Constitución y la dignidad de todas las personas como punto de encuentro.

Nos une la convicción de respetar las reglas que nos hemos dado como país y de trabajar por una Colombia donde nadie tenga que renunciar a lo que es para hacer parte de ella.

Entre más diferencias, más respeto.

Así empieza la reconciliación que el país necesita: reconociendo nuestras cicatrices para que a Colombia le duela cada vez menos, concluyó.