Las causas de la condena de 5 años y 3 meses de prisión y multa de más de $880 millones que le sumó la Corte Suprema al exsenador Iván Moreno Rojas

–La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia le sumó una condena 5 años y 3 meses de prisión al exsenador Iván Moreno Rojas, inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo lapso, por el carrusel de la contratación en Bogotá. Además le impuso una multa de 880.802.287 y al pago de daños y perjuicios por $7.657.198.064, negándole los mecanismos sustitutivos de suspensión condicional de la pena privativa de la libertad y prisión domiciliaria.

De acuerdo con la investigación Moreno rojas directamente y a través de terceros particulares influyó indebidamente en los funcionarios de la Secretaria Distrital de Integración Social y de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá para promover que éstos se interesaran irregularmente en la contratación de las entidades públicas a través de la entrega de “comisiones” de parte de los contratistas beneficiados, quienes, a su vez, obtenían los fondos de los anticipos recibidos de dichas entidades.

Lo anterior, en contraprestación de su ilícita injerencia; todo lo cual se habría materializado sobre la siguiente contratación: Convenio de asociación No. 1982 del 13 de marzo de 2009, convenio de asociación No. 3664 del 14 de septiembre 2009, contrato de obra No. 1-01-25500-1115-2009 del 30 de diciembre de 2009 y contrato No. 1-15-25500-1112-2009 suscrito en la misma fecha

Las comisiones recibidas por Moreno Rojas habrían ascendido a 350.000.000 de pesos en el caso de la Secretaría Distrital de Integración Social, particularmente por la adjudicación del convenio de asociación No. 1982 del 13 de marzo de 2009 y a $1000.000.000 respecto de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, específicamente por la adjudicación del contrato de obra No. 1-01-25500-1115-2009 del 30 de diciembre de 2009.

“Es evidente que el comportamiento de Néstor Iván Moreno Rojas resulta reprochable porque actuó con conciencia de su antijuricidad (…) prevalido de su status actúo con el ánimo de obtener un provecho para si y su hermano (el fallecido exalcalde Samuel Moreno Rojas)”, precisó la Sala.

La participación de Moreno Rojas a título de determinador en cadena se materializó a través de Héctor Julio Gómez González, a quien por intermedio de Emilio Tapia Aldana, le ordenó que en los id^pcesos de contratación, Mercedes del Carmen Ríos H^mndez, quien era su amiga y su cuota burocrática en diáia entidad, se interesara en la adjudicación de los con^^i’os de alimentación para favorecer a la Unión Temporal^¿lentación Solidaria (convenio No. 1982 de 2009) y a la UníóJ^Temporal Alimentando Futuro (convenio No. 3664 de integradas por las empresas del “Grupo Torrado”^^^¿rado por Efraín y Edgar Torrado García, para entone^/ Senador y Concejal de Bogotá; ello a cambio del pago de una coima de entre el 5% y 6% del valor a contratar a favor del aforado.

Así lo corroboró el propio Héctor Julio Gómez González, quien en el marco de colaboración al que se comprometió, en

los interrogatorios y las diferentes declaraciones que rindió en los procesos que se adelantaron bajo la línea de investigación del “Carrusel de la Contratación Distrital”^, señaló al acusado de haberle ordenado gestionar en la SDIS la contratación para favorecer a la “familia Torrado”, como se lo hizo saber Emilio Tapias.}

Así lo corroboró el propio Héctor Julio Gómez González, quien en el marco de colaboración al que se comprometió, en

los interrogatorios y las diferentes declaraciones que rindió en con el dicho de Héctor Julio Gómez, Emilio Tapia Aldana señaló que aquel tenía “injerencia suficiente” en la SDIS en la que iban a salir unos contratos, así se lo informó Iván Moreno Rojas, por lo que había que ayudarle a la familia Torrado, entendiendo que era a través de Edgar Torrado, por su participación en temas políticos y porque con anterioridad les venían siendo asignados contratos en esa

“Emilio Tapia era la persona encargada de traer y de llevar tanto las órdenes como las comisiones y todo el estado de cosas que pasaban dentro de los contratos en Bogotá. En este mismo esa ordenfue transmitida a través de Emilio, en donde tenían que organizar esos contratos allá, a eso me refiero yo con la orden oficial y los compromisos eran pues los de siempre que solicitaban los hermados MORENO, era pagar la comisión pertinente, pagar la comisión pertinente por la ejecución de los contratos si se ejecutaban los contratos; si se llegaba al objetivo había que pagar (…)

(…) y la orden pues obviamente él me dijo que la orden venía de Iván Moreno»

Concordante con el dicho Héctor Julio Gómez, Emilio TapiaMldana señaló que aquel tenía “injerencia suficiente” en

la SDIS en la que iban a salir unos contratos, así se lo informó IVÁN MORENO ROJAS, por lo que había que ayudarle a la

familia Torrado, entendiendo que era a través de Edgar Torrado, por su participación en temas políticos y porque con

anterioridad les venían siendo asignados contratos en esa entidad, adempas porque el concejal «siempre le interesó fue la SEDIS y “de hecho así se organizaron unos contratos que le fueron adjudicados a sus empresas o a las empresas en dónde él tenía interés”.