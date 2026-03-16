    • Economía Nacional

    Indicadores Económicos

    Ariel Cabrera Publicado el

    -Dólar TRM: $3,691.90 (vigente 17 de marzo)
    -Euro $ 4,243.70
    -Bitcoin US$ 74.069,40

    Tasa de Interés

    -DTF: 9,87%
    -UVR: $ 403,17
    -Tasa de Usura 25,52%

    -Café US$ 3,30
    -Petróleo Brent US$ 93,65
    -Oro-Compra Banco de la República $ 567.859,98

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