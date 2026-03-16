-Dólar TRM: $3,691.90 (vigente 17 de marzo)

-Euro $ 4,243.70

-Bitcoin US$ 74.069,40

Tasa de Interés

-DTF: 9,87%

-UVR: $ 403,17

-Tasa de Usura 25,52%

-Café US$ 3,30

-Petróleo Brent US$ 93,65

-Oro-Compra Banco de la República $ 567.859,98