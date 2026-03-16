    • Bogotá

    Cierre de un carril de la calzada rápida de la Autopista Norte en la calle 97 por reforzamiento de puente peatonal

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Imagen de una obra en BogotáFoto: Secretaría de Movilidad

    Con el fin de adelantar las actividades de reforzamiento del puente peatonal en el marco del contrato IDU-353-2020, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó el cierre de un carril, en la calzada rápida de la Autopista Norte por calle 97, en sentido norte – sur.

    Según el cronograma presentado por el contratista, estas actividades se realizarán a partir de las 12:00 a. m. del 16 de marzo de 2026 y finalizarán aproximadamente en 40 días, con horario de cierre las 24 horas del día.

    Con el fin de facilitar la ejecución de las actividades de obra y garantizarles la movilidad a todos los usuarios de la vía, la SDM autorizó el siguiente PMT:

    Tránsito de vehículos particulares

    Los usuarios que transitan en sentido Norte – Sur por la Autopista Norte continuarán transitando por los dos carriles que quedarán habilitados sobre la calzada rápida y la calzada lenta.

    Recomendaciones

    • Se recomienda a todos los usuarios del sector, tener en cuenta esta información y transitar con precaución atendiendo la señalización para que puedan efectuar sus recorridos habituales sin contratiempos.
    • Se recomienda a los conductores transitar con precaución y acatar la señalización dispuesta en el área de influencia del PMT.

    Se recomienda a los peatones, ciclistas y conductores atender la señalización de obra, así como las instrucciones y recomendaciones de los auxiliares de tránsito y personal encargado para dicha actividad.

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