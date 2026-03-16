Cierre de un carril de la calzada rápida de la Autopista Norte en la calle 97 por reforzamiento de puente peatonal

Foto: Secretaría de Movilidad

Con el fin de adelantar las actividades de reforzamiento del puente peatonal en el marco del contrato IDU-353-2020, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó el cierre de un carril, en la calzada rápida de la Autopista Norte por calle 97, en sentido norte – sur.

Según el cronograma presentado por el contratista, estas actividades se realizarán a partir de las 12:00 a. m. del 16 de marzo de 2026 y finalizarán aproximadamente en 40 días, con horario de cierre las 24 horas del día.

Con el fin de facilitar la ejecución de las actividades de obra y garantizarles la movilidad a todos los usuarios de la vía, la SDM autorizó el siguiente PMT:

Tránsito de vehículos particulares

Los usuarios que transitan en sentido Norte – Sur por la Autopista Norte continuarán transitando por los dos carriles que quedarán habilitados sobre la calzada rápida y la calzada lenta.

Recomendaciones

Se recomienda a todos los usuarios del sector, tener en cuenta esta información y transitar con precaución atendiendo la señalización para que puedan efectuar sus recorridos habituales sin contratiempos.

Se recomienda a los conductores transitar con precaución y acatar la señalización dispuesta en el área de influencia del PMT.

Se recomienda a los peatones, ciclistas y conductores atender la señalización de obra, así como las instrucciones y recomendaciones de los auxiliares de tránsito y personal encargado para dicha actividad.