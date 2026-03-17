Así está la movilidad en Bogotá y las rutas de TransMilenio hoy martes 17 de marzo
Foto: TransMilenio.
Durante la mañana de hoy martes 17 de marzo de 2026 se presentó un siniestro vial con fatalidad en la calle 127 con carrera 52A, sentido occidente – oriente, lo que provocó congestión vehicular en el sector. ¡Conoce aquí los detalles y planifica tus desplazamientos!
Así están las vías en Bogotá y rutas de TransMilenio hoy martes 17 de marzo de 2026
Corte 07:33 a.m.
Inicia cierre preventivo por labores de investigación en la calle 127 con carrera 52A, sentido occidente – oriente.
? Rutas Alternas:
? Av. Boyacá
? Av. Suba
????Se gestiona unidad de Tránsito y equipo de Criminalística.
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Corte 07:33 a. m.
?Siniestro vial con fatalidad en la calle 127 con carrera 52A, sentido Occidente – Oriente.
????Se gestiona unidad de Tránsito y equipo de Criminalística.