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    Así está la movilidad en Bogotá y las rutas de TransMilenio hoy martes 17 de marzo

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Foto de un bus de TransMilenio en Bogotá.Foto: TransMilenio.

    Durante la mañana de hoy martes 17 de marzo de 2026 se presentó un siniestro vial con fatalidad en la calle 127 con carrera 52A, sentido occidente – oriente, lo que provocó congestión vehicular en el sector. ¡Conoce aquí los detalles y planifica tus desplazamientos!

    Así están las vías en Bogotá y rutas de TransMilenio hoy martes 17 de marzo de 2026

    Corte 07:33 a.m.

    Inicia cierre preventivo por labores de investigación en la calle 127 con carrera 52A, sentido occidente – oriente.

    ? Rutas Alternas:
    ? Av. Boyacá
    ? Av. Suba

    ????Se gestiona unidad de Tránsito y equipo de Criminalística.

    Corte 07:33 a. m.

    ?Siniestro vial con fatalidad en la calle 127 con carrera 52A, sentido Occidente – Oriente.
    ????Se gestiona unidad de Tránsito y equipo de Criminalística.

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    Giovanni Alarcón M.
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