Así está la movilidad en Bogotá y las rutas de TransMilenio hoy martes 17 de marzo

Foto: TransMilenio.

Durante la mañana de hoy martes 17 de marzo de 2026 se presentó un siniestro vial con fatalidad en la calle 127 con carrera 52A, sentido occidente – oriente, lo que provocó congestión vehicular en el sector. ¡Conoce aquí los detalles y planifica tus desplazamientos!

Así están las vías en Bogotá y rutas de TransMilenio hoy martes 17 de marzo de 2026

Corte 07:33 a.m.

Inicia cierre preventivo por labores de investigación en la calle 127 con carrera 52A, sentido occidente – oriente.

? Rutas Alternas:

? Av. Boyacá

? Av. Suba

????Se gestiona unidad de Tránsito y equipo de Criminalística.

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Corte 07:33 a. m.

?Siniestro vial con fatalidad en la calle 127 con carrera 52A, sentido Occidente – Oriente.

????Se gestiona unidad de Tránsito y equipo de Criminalística.