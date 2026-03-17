Autoridades de Bogotá investigan el asesinato de Néstor Harry Acosta, ocurrido en el sector de Salitre

Foto: Policía de Bogotá.

La Policía de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación de manera conjunta, adelantan las investigaciones para esclarecer y dar con los responsables del asesinato de Ne?stor Harry Acosta Leal en el barrio Sauzalito, durante la tarde de este lunes 16 de marzo de 2026, en el sector de Ciudad Salitre, al occidente de Bogotá. Acosta Leal estaba vinculado como funcionario a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB).

El alcalde Carlos Fernando Galán expresó que desde la Alcaldía Mayor de Bogotá se liderarán acciones que permitan esclarecer este crimen e identificar a los responsables.

«Lamento profundamente el asesinato de Néstor Harry Acosta, esta tarde en Salitre, en hechos que están siendo investigados. A su familia y al equipo del Acueducto, toda mi solidaridad. Desde la Alcaldía seguiremos apoyando la investigación para aclarar a la mayor brevedad lo sucedido y capturar a los delincuentes», expresó el mandatario a través de su cuenta en la red social X.

Frente a estos hechos, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) a través de un comunicado expresó:

«(…) lamenta profundamente el asesinato de Ne?stor Harry Acosta, funcionario de la entidad, ocurrido el di?a de hoy en circunstancias que actualmente son materia de investigacio?n por parte de las autoridades competentes. Desde la EAAB rechazamos y condenamos de manera catego?rica este acto de violencia que sego? la vida de un ejemplar servidor y quien durante ma?s de 20 an?os entrego? su trabajo, profesionalismo, compromiso y vocacio?n al servicio de la ciudad. Es un momento triste para la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y sus colaboradores, quienes en esta dolorosa circunstancia acompan?an a la familia, amigos y allegados de Ne?stor Harry. Al mismo tiempo, la EAAB brindara? toda la colaboracio?n necesaria a las autoridades para el esclarecimiento de los hechos que enlutan el corazo?n de la Empresa»

Investigadores de la Policía de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación realizan verificación de cámaras de vigilancia en la calle con carrera 69B, con el fin de identificar a los responsables de este crimen, que según primeras indagaciones, se movilizaban en una motocicleta.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía que tenga información que permita identificar a las personas que acataron con arma de fuego a Ne?stor Harry Acosta Leal, denunciar a través de la Línea de Emergencias 123. Se garantiza absoluta reserva.