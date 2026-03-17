    • Bogotá

    Actívese en Bogotá con el GYM Nocturno de Calistenia del IDRD. Todos los miércoles a las 5:00 p.m.

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Foto que muestra dos personas haciendo ejercicioFoto: IDRD

    El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) invita a los bogotanos y bogotanas a disfrutar del gimnasio nocturno disponible en la avenida Boyacá con calle 127. Asiste gratis, hasta el 31 de marzo de 2026, y entrenar con tu propio peso y fortalece tu fuerza, resistencia y energía. ¡Conoce todos los detalles!

    Podrás realizar entrenamiento funcional, mejorar tu condición física y entrenar en un espacio al aire libre y seguro.

    Más detalles

    • Lugar: Av. Boyacá con calle 127
    • Día: Todos los miércoles
    • Hora: 5:00 p. m.
    • Fecha: 03 al 31 de marzo de 2026

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    Giovanni Alarcón M.
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