Bogotá estrena el Centro de Control Integrado de TransMilenio

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

TransMilenio puso en funcionamiento el nuevo Centro de Control Integrado, el más avanzado de América Latina en gestión de transporte público urbano. Desde este espacio se coordina en tiempo real la operación de los componentes Troncal, TransMiZonal y TransMiCable, así como la seguridad del Sistema.

Por primera vez en la historia del Sistema, toda la operación y la gestión de seguridad trabajan articuladas en un mismo lugar, con tecnología de última generación y equipos especializados que monitorean la movilidad de Bogotá las 24 horas del día.

El alcalde Carlos Fernando Galán visitó el moderno e innovador Centro de Control, y agradeció el trabajo del personal que permite mejorar la experiencia de viaje y la prestación del servicio. “TransMilenio en un ejemplo mundial, y quiero agradecerle a todo el equipo que ha avanzado en modernizar el sistema y en modernizar la capacidad de control. Reconozco la labor que ustedes cumplen; es silenciosa pero fundamental para que Bogotá opere todos los días y la gente pueda llegar a su destino. Gracias por esa labor, y desde el Distrito, tenemos el compromiso de defender el sistema lo que significa para la ciudad y quienes están detrás”, expresó.

María Fernanda Ortiz, gerente de TransMilenio, aseguró que es la primera vez en 25 años que se gestiona y controla la totalidad del sistema en un mismo sitio. “Nuestros tres componentes operativos. Troncal, TransMizonal y TransMicable, y nuestro componente de seguridad desde un mismo centro de control. Aquí controlamos 10.500 buses, tenemos acceso a la visual de cerca de 2.700 cámaras fijas en toda la ciudad, más de 36.900 cámaras a bordo de nuestros buses, gestionamos los recursos en territorios con 2.600 personas y nos enlazamos con diferentes entidades. Vamos a tomar mejores decisiones, más informadas, también a reaccionar más rápido e informaremos mejor en tiempo real a nuestros usuarios”, comentó.

¿Qué significa esto para los usuarios?

El nuevo Centro de Control no es solo un avance tecnológico, es la pieza que hace posible brindar una mejor experiencia de viaje a millones de personas: tomamos decisiones con más información y con una visión integral ante cualquier situación en la ciudad; también facilita reacciones más oportunas ante casos de violencia o quebrantos de salud gracias a nuestras herramientas de detección de eventos, a los enlaces directos con otras entidades y a la integración con las secretarías de Seguridad y Movilidad. Esto también nos permite brindar mejor información a los usuarios, en tiempo real, sobre novedades en el Sistema.

Gracias a herramientas a bordo de los buses y sistemas remotos de monitoreo, ahora es posible:

Detectar riñas, emergencias de salud, evasión o situaciones de riesgo en tiempo real.

Identificar sobreocupación en buses o estaciones y tomar decisiones operativas inmediatas.

Ajustar frecuencias cuando se presentan retrasos o alta demanda.

Reaccionar más rápido ante bloqueos, manifestaciones o incidentes en la vía.

Informar oportunamente a los usuarios sobre alteraciones del servicio y presentar rutas alternativas.

Esto se traduce en mayor seguridad, mejor control de frecuencias, tiempos de espera más ajustados a la realidad operacional y decisiones más ágiles para reducir impactos en la movilidad.

Más información, más rápida y útil

Uno de los principales beneficios para los ciudadanos es la capacidad de comunicar en tiempo real lo que ocurre en el Sistema.

El Centro de Control Integrado permite:

Detectar novedades en minutos, no en horas.

Emitir avisos oportunos sobre retrasos o bloqueos.

Gestionar desvíos y alternativas operativas con mayor rapidez.

Fortalecer la información publicada en plataformas digitales y redes sociales para beneficio del usuario: qué pasó, cómo me afecta y qué opción tengo.

El resultado es una movilidad más predecible y decisiones de viaje mejor informadas.

Seguridad fortalecida y más perceptible

La integración operacional y de seguridad permite una reacción más rápida y coordinada con la Policía, vigilancia privada y organismos de emergencia.

Mediante video análisis con inteligencia artificial y sistemas ITS a bordo (GPS, cámaras y sensores), el Centro de Control puede

Detectar comportamientos anómalos.

Activar protocolos de atención.

Coordinar equipos de apoyo en vía.

Reducir tiempos de respuesta ante incidentes.

Esto no solo mejora la gestión interna del Sistema, sino que aumenta la seguridad para los usuarios dentro de buses, estaciones y portales.

Tecnología al servicio de la calidad del servicio

El Centro de Control cuenta con 1.200 metros cuadrados y capacidad para 209 puestos de trabajo, desde donde se supervisan hasta 4 millones de viajes diarios y más de 10.700 buses en operación.

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