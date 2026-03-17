Gobierno articula acciones para apoyar la comercialización de leche y fortalecer a productores ante la salida del Grupo Gloria

–El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, adelanta acciones articuladas con la industria láctea encaminadas a potenciar la cadena de comercialización de la producción de pequeños y medianos productores, así como el desarrollo sostenible del sector, luego de conocer la decisión del Grupo Gloria de cesar operaciones en Colombia.

El Ministerio precisó que este caso no representa una crisis estructural del sector lácteo, sino una decisión empresarial que ha generado ajustes en los procesos de compra.

Como parte de la respuesta, La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, reiteró el llamado a la formalización de los productores, como un camino para acceder al sistema de pago de precio base por calidad de leche cruda, reglamentado bajo la resolución 017 de 2012, con lo cual se busca avanzar hacia condiciones más justas y dignas para quienes sostienen la producción láctea del país.

Igualmente, invitó a los productores a reportar cualquier incumplimiento en el pago por parte de la industria.

Al fortalecer los esquemas asociativos y cooperativos, los productores ganan mayor capacidad de negociación y generación de valor agregado, permitiendo estabilizar sus ingresos.

Asimismo, se activaron de manera inmediata espacios de diálogo con empresas y actores del sector, logrando avanzar en alternativas para el acopio y transformación de aproximadamente 127.000 litros diarios de leche que adquiría el Grupo Gloria, provenientes de 182 productores en 33 municipios de Boyacá y Cundinamarca. Estas acciones buscan mitigar posibles afectaciones económicas en las familias productoras.

Con estas acciones el Gobierno Cumple con Dignidad al sector lechero y reafirma su compromiso de trabajar de manera conjunta con productores, industria y demás actores del sector para proteger la producción nacional, fortalecer las economías campesinas y avanzar hacia un modelo más justo y sostenible para el campo colombiano.