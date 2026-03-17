Cortes de luz este miércoles 18 de marzo de 2026 en Bogotá, Soacha, Mosquera y Chía
–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, hay cortes del servicio de energía este miércoles 18 de marzo de 2026 en sectores de la capital de la República y de los municipios de Soacha, Mosquera, Chía, Zipaquirá y Tocancipá, Cundinamarca.
Localidad de Ciudad Bolívar
Barrio Compartir. De la carrera 16 a carrera 18 entre calle 64 Sur a calle 66 Sur – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Barrio Sumapaz. De la calle 66 Sur a calle 68 Sur entre carrera 17 a carrera 19 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Localidad de Engativá
Barrio Garcés Navas. De la calle 77 a calle 79 entre carrera 105 a carrera 107 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Localidad de Fontibón
Barrio Capellanía. De la calle 21 a calle 23 entre carrera 72 a carrera 74 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 12:30 p. m.
Localidad de Kennedy
Barrio Provivienda Occidental. De la carrera 71 a carrera 73 entre calle 36 Sur a calle 38 Sur – Desde las 7:30 a. m. hasta las 4:00 p. m.
Localidad de Santa Fe
Barrio Veracruz. De la calle 17 a calle 19 entre carrera 8 a carrera 10 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Localidad de Teusaquillo
Barrio Nicolás de Federmán. De la carrera 29 a carrera 31 entre calle 52 a calle 54 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Localidad de Usme
Barrio La Esperanza Sur. De la calle 83 Sur a calle 85 Sur entre carrera 8 Este a carrera 10 Este – Desde las 8:45 a. m. hasta las 5:00 p. m.
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Municipios aledaños a Bogotá
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Soacha, Cundinamarca
Comuna 6 – Barrio San Juan del Ubaté. De la carrera 11 a carrera 13 entre calle 1 a calle 3 – Desde las 7:45 a. m. hasta las 4:15 p. m.
Barrio Ubaté. De la carrera 1 a carrera 3 entre calle 9 a calle 11 – Desde las 7:45 a. m. hasta las 4:15 p. m.
Mosquera, Cundinamarca
De la carrera 0 a carrera 2 entre calle 1 a calle 4. Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.
Chía, Cundinamarca
De la calle 6 a calle 12 entre carrera 0 a carrera 10. Desde las 7:30 a. m. hasta las 5:15 p. m.
Zipaquirá, Cundinamarca
De la carrera 16 a carrera 18 entre calle 5 a calle 7. Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Tocancipá, Cundinamarca
De la carrera 3 a carrera 5 entre calle 15 a calle 17. Desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia
-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.
-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.
-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.
-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.
-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.