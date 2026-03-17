El intercambiador vial de avenida Caracas con calle 72 se transforma en una gran galería de arte urbano

Foto: Empresa Metro de Bogotá.

El intercambiador vial de la avenida Caracas con calle 72, una de las obras complementarias de la Línea 1 del Metro de Bogotá, inició un proceso de transformación para convertirse dentro de muy poco en una gran galería de arte urbano en el nororiente de la ciudad.

Esta transformación está a cargo de 70 artistas y escritores de grafiti de diferentes generaciones, que comenzaron a intervenir 48 gigantescos muros del intercambiador vial. Algunos de los murales que se revelan a la vista de peatones y conductores que transitan por este punto de la localidad de Chapinero son realizados de manera individual o en equipos de hasta cuatro artistas, con el fin de integrar distintos estilos, técnicas y miradas del arte callejero para el disfrute de todos los ciudadanos.

La propuesta artística para esta galería urbana se organizó a partir de cuatro grandes conceptos, que buscan conectar el arte con la identidad y la historia del país.

El primero es un homenaje a las mujeres y a la niñez, reconociendo su papel fundamental en la sociedad: las mujeres como base de la vida y los niños como símbolo de futuro. El segundo concepto está dedicado a la fauna y la flora colombiana, representadas a través de interpretaciones artísticas que van más allá de la reproducción literal de imágenes. Aquí los artistas reinterpretan la biodiversidad del país desde su propio lenguaje visual.

Un tercer eje rinde homenaje a la arquitectura colombiana, inspirándose en puertas, muros y fachadas de diferentes barrios y épocas de la ciudad. Cada mural refleja cómo los artistas perciben y reinterpretan esos elementos del paisaje urbano. Y el cuarto concepto aborda la historia del transporte en Bogotá, desde los primeros medios de movilidad hasta las transformaciones que vive hoy la ciudad como la llegada de la Línea 1 del Metro de Bogotá.

En su conjunto, los murales buscan transformar el paisaje de la ciudad, fortalecer la apropiación del proyecto de infraestructura vial más importante que se construye en el país, abrir la conversación desde la cultura y brindar a quienes transitan por este sector una experiencia visual distinta, en la que el arte dialoga con el espacio público.

Así mismo, esta iniciativa se suma al circuito de grafiti abierto al público, en el que las personas podrán recorrer los murales, conocer a los artistas y descubrir las historias escondidas detrás de cada obra.