Descuento en entradas a Maloka por pasarse a factura virtual del Acueducto de Bogotá

Imagen: Acueducto de Bogotá

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) y la Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología e Innovación, suscribieron una alianza que le permite a las y los usuarios obtener un descuento en la entrada al recorrido exploratorio de MALOKA, cuando migren de la factura física del agua a la factura virtual. ¡Conoce aquí los términos y condiciones!

Para esto solo basta que las y los usuarios de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, que se inscriban en www.acueducto.com.co a la factura virtual, no solo obtendrán un descuento ilimitado del 20 % en la entrada al recorrido exploratorio de Maloka para el beneficiario afiliado y hasta tres (3) acompañantes, además, realizarán un aporte al cuidado y la protección del medio ambiente.

Inscribirse a la factura virtual del acueducto es muy sencillo. Solo basta que el usuario siga estos pasos:

Tener a mano la factura e ingresar a www.acueducto.com.co

Registrarse haciendo clic en el Botón FACTURA VIRTUAL.

Ingresar el número de cuenta contrato del predio, lo encuentran en la factura del agua.

Aceptar los términos y condiciones.

Al correo electrónico del usuario llegará la confirmación del proceso.

Finalizado el anterior registro, el usuario recibirá un correo con las indicaciones para gozar del beneficio en la entrada al recorrido exploratorio en Maloka. *Aplican términos y condiciones.

Anualmente se emplean aproximadamente 13 millones 800 mil hojas, es decir 70 toneladas de papel, para imprimir la factura de la EAAB ESP a sus usuarios. Con la opción de la factura virtual, se dejará de usar papel, contribuyendo con el cuidado y la protección del medio ambiente.

Con esta iniciativa, tanto la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) como MALOKA, unen sus esfuerzos para promover la conciencia ecológica en los usuarios.