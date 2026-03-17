Descuento en entradas a Maloka por pasarse a factura virtual del Acueducto de Bogotá
Imagen: Acueducto de Bogotá
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) y la Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología e Innovación, suscribieron una alianza que le permite a las y los usuarios obtener un descuento en la entrada al recorrido exploratorio de MALOKA, cuando migren de la factura física del agua a la factura virtual. ¡Conoce aquí los términos y condiciones!
Para esto solo basta que las y los usuarios de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, que se inscriban en www.acueducto.com.co a la factura virtual, no solo obtendrán un descuento ilimitado del 20 % en la entrada al recorrido exploratorio de Maloka para el beneficiario afiliado y hasta tres (3) acompañantes, además, realizarán un aporte al cuidado y la protección del medio ambiente.
Inscribirse a la factura virtual del acueducto es muy sencillo. Solo basta que el usuario siga estos pasos:
- Tener a mano la factura e ingresar a www.acueducto.com.co
- Registrarse haciendo clic en el Botón FACTURA VIRTUAL.
- Ingresar el número de cuenta contrato del predio, lo encuentran en la factura del agua.
- Aceptar los términos y condiciones.
- Al correo electrónico del usuario llegará la confirmación del proceso.
- Finalizado el anterior registro, el usuario recibirá un correo con las indicaciones para gozar del beneficio en la entrada al recorrido exploratorio en Maloka. *Aplican términos y condiciones.
Anualmente se emplean aproximadamente 13 millones 800 mil hojas, es decir 70 toneladas de papel, para imprimir la factura de la EAAB ESP a sus usuarios. Con la opción de la factura virtual, se dejará de usar papel, contribuyendo con el cuidado y la protección del medio ambiente.
Con esta iniciativa, tanto la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) como MALOKA, unen sus esfuerzos para promover la conciencia ecológica en los usuarios.