Suba tendrá multicampus universitario con inversión de $215 mil millones

–El Gobierno nacional recibirá el próximo 20 de marzo los terrenos donde iniciará la construcción del Multicampus Universitario de Suba, en Bogotá, proyecto que abrirá la oferta de educación superior pública en la localidad desde 2026.

La entrega de los predios 1 y 2, ubicados en la calle 145 con carrera 115, marca el inicio de la primera fase de la obra, que estará a cargo de la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco en articulación con la Universidad Pedagógica Nacional, institución que administrará el proyecto mediante un esquema de comodato.

En esta etapa inicial se implementará un modelo de infraestructura modular con la construcción de 64 estructuras que superan los 5.600 metros cuadrados, donde funcionarán aulas, laboratorios, biblioteca, salas de sistemas y espacios de bienestar. Esta fase permitirá atender hasta 920 estudiantes en simultáneo.

El multicampus entrará en operación en el segundo semestre de 2026, con el objetivo de ampliar el acceso a educación superior pública en el noroccidente de Bogotá y reducir los tiempos de desplazamiento de los estudiantes hacia otras zonas de la ciudad.

La oferta académica fue construida desde febrero con participación de la comunidad y contará con programas de la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, el Instituto Técnico Central y la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, en áreas como licenciaturas, ingenierías, ciencias y gestión. El proyecto contempla además la vinculación futura del Instituto de Lenguas (ILUD).

De manera simultánea, se iniciará la estructuración de la fase definitiva del multicampus, un proceso que estará a cargo de la Financiera de Desarrollo Nacional y que se desarrollará durante 11 meses, como paso previo a la construcción de la infraestructura convencional.

Esta segunda fase cuenta con respaldo del Conpes 4181, que asigna recursos para el proyecto entre 2026 y 2028 y hace parte de un paquete de 14 iniciativas estratégicas en Bogotá, con una inversión cercana a $1,7 billones, que incluye proyectos como el Hospital San Juan de Dios, el Multicampus de Kennedy y la sede Bosa de la Universidad Distrital.

El proyecto es resultado de un trabajo conjunto entre el Gobierno nacional, las instituciones de educación superior, el Distrito y la comunidad de Suba, que participó en la definición de los programas académicos, marcando un hito en la construcción participativa de la oferta educativa en la localidad.