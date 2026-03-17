-Dólar TRM: $3,689.97 (vigente 18 de marzo)

-Euro $ 4,257.50

-Bitcoin US$ 75.548,30

Tasa de Interés

-DTF: 9,82%

-UVR: $ 403,31

-Tasa de Usura 25,52%

-Café US$ 3,37

-Petróleo Brent US$ 95,99

-Oro-Compra Banco de la República $ 563.231,54