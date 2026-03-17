    • Economía Nacional

    Indicadores Económicos

    Ariel Cabrera Publicado el

    -Dólar TRM: $3,689.97 (vigente 18 de marzo)
    -Euro $ 4,257.50
    -Bitcoin US$ 75.548,30

    Tasa de Interés

    -DTF: 9,82%
    -UVR: $ 403,31
    -Tasa de Usura 25,52%

    -Café US$ 3,37
    -Petróleo Brent US$ 95,99
    -Oro-Compra Banco de la República $ 563.231,54

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