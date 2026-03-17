Bogotá, la ciudad más auténtica del mundo para los viajeros, según InsureandGo

Foto: Visit Bogotá e IDT.

Un reciente análisis de la firma aseguradora InsureandGo ubicó a la capital colombiana en el primer lugar del ranking de los destinos turísticos más “auténticos” del mundo, tras analizar miles de reseñas de viajeros en Google Maps sobre más de 140 ciudades globales.

El estudio evaluó la frecuencia con la que los visitantes mencionan palabras como “auténtico”, “local” y “tradicional” en sus opiniones sobre restaurantes, mercados, espacios culturales y atracciones. Bogotá obtuvo una puntuación perfecta de 100 en la escala de autenticidad, superando ampliamente a ciudades como Lima, Taipéi, Mascate, Quito, Valparaíso y Río de Janeiro.

Para los viajeros, la autenticidad de Bogotá se refleja en su vibrante escena gastronómica, el arte urbano que recorre sus barrios y su profunda conexión con la historia y las culturas indígenas, elementos que permiten vivir experiencias genuinas lejos de los estereotipos del turismo tradicional.

Entre los lugares más destacados por los visitantes se encuentran el Cerro de Monserrate, con sus vistas panorámicas de la ciudad; el centro histórico de La Candelaria, con su riqueza patrimonial; y el Museo del Oro, que alberga una de las colecciones de orfebrería prehispánica más importantes del mundo.

“Este reconocimiento confirma que Bogotá es una ciudad que se vive de manera auténtica. Aquí los viajeros encuentran cultura, historia, gastronomía, naturaleza y, sobre todo, la calidez de su gente. Seguiremos trabajando para fortalecer una oferta turística diversa, sostenible e innovadora que permita que cada visitante se sienta en Bogotá como en casa, señaló Ángela Garzón, directora del Instituto Distrital de Turismo (IDT).

Este reconocimiento internacional se suma a otros logros recientes de la ciudad. El ranking “World’s Best Cities 2026”, elaborado por la firma internacional Resonance Consultancy, ubicó a Bogotá en el puesto 51 entre las mejores ciudades del mundo para visitar.

De acuerdo con el Observatorio de Turismo de Bogotá del IDT, las principales motivaciones de viaje de los turistas internacionales que llegan a la ciudad son, en primer lugar, vacaciones y ocio, seguido de visita a familiares y amigos, y en tercer lugar negocios y asuntos profesionales.

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Durante su estadía, los visitantes destacan actividades como la gastronomía, las experiencias culturales, religiosas, históricas y arquitectónicas, y, en tercer lugar, las actividades asociadas al bienestar y la naturaleza.

En cuanto a los lugares más visitados por los turistas internacionales, el Observatorio de Turismo de Bogotá identifica como principales atractivos a Monserrate, La Candelaria y el Chorro de Quevedo, espacios emblemáticos que reflejan la historia, la cultura y la identidad de la capital. Este hallazgo coincide con el análisis de InsureandGo y ratifica estos lugares como algunos de los preferidos por los viajeros, quienes encuentran en ellos experiencias auténticas que conectan con la historia, el patrimonio y la vida cotidiana de la ciudad.

Las cifras también muestran el impacto económico del turismo en la ciudad. Según el Observatorio de Turismo, el gasto turístico diario de un visitante internacional en Bogotá alcanza en promedio los 100 dólares, lo que evidencia cómo el turismo dinamiza la economía local y genera oportunidades para miles de empresarios, emprendedores y trabajadores del sector.

Con estos reconocimientos internacionales y el creciente interés de viajeros de todo el mundo, Bogotá continúa posicionándose como un destino global que combina autenticidad, cultura y experiencias únicas en América Latina.