Policía decomisa morfina, fentanilo y ketamina

–En el marco de la estrategia Esmeralda Plus, la Policía Antinarcóticos, en coordinación con la DEA, la Fiscalía y el Ejército, logró la incautación de 14,6 kilogramos de morfina, sustancia utilizada para la producción de heroína. La acción se cumplió en zona rural del municipio de Buesaco (Nariño)

El reporte policial destaca que este resultado permitió evitar la producción de aproximadamente 36,5 kilogramos de heroína, que tendrían como destino mercados internacionales, afectando estructuras criminales con alcance transnacional que delinquen en el sur del país.

#EsNoticia | Incautados 14,6 kilogramos de morfina en Nariño, insumo clave para la producción de heroína. En el marco de la estrategia #EsmeraldaPlus, la @PoliciaAntiNar en coordinación con la @DEAHQ, la @FiscaliaCol y el @COL_EJERCITO, logró la incautación de 14,6 kilogramos de… pic.twitter.com/83JXc82C8o — Policía de Colombia (@PoliciaColombia) March 17, 2026

Por otro lado, en la vía Lizama – San Alberto, jurisdicción de Barrancabermeja, la Policia decomisó 84 inyecciones de fentanilo y 489 recipientes con ketamina, sustancias que eran transportadas ocultas en un vehículo de carga. Al notar la presencia policial, los responsables arrojaron la caja con los elementos a una zona boscosa intentando evadir el control.

Estos insumos, que procedían de Bucaramanga con destino Medellín, tendrían un valor aproximado de 80 millones de pesos y presuntamente serían utilizados por organizaciones criminales para el procesamiento de drogas como el 2C-B (Tusibi).

¡????????? ???????? ?? ??????? ???? ?????? ???????????! En la vía Lizama – San Alberto, jurisdicción de Barrancabermeja, la @PoliciaColombia, logró un importante golpe contra las economías criminales dedicadas al tráfico de drogas… pic.twitter.com/zr3kAhKIhV — General William Oswaldo Rincón Zambrano (@DirectorPolicia) March 17, 2026

Mientras tanto, en el municipio de Córdoba, (Nariño), fueron incautados 522 kilos de cocaína y destruido un laboratorio del la llamada coordinadora ejército bolivariano. En el operativo se hallaron 400 galones de cocaína en suspensión y 250 galones de base de cocaína, además de 1.100 galones de combustible, 600 galones de acetona y 400 kilos de soda cáustica, insumos utilizados para la producción del estupefaciente.

La droga tendría como destino Ecuador para de allí ser enviada a Centroamérica, utilizando embarcaciones tipo Go-Fast para su transporte.